Finlandia envía un equipo de 26 bomberos a España para ayudar en la extinción de incendios
Helsinki, 18 ago (EFE).- Finlandia ha enviado a España una unidad especializada en la extinción de incendios forestales compuesta por 26 bomberos para ayudar a controlar y extinguir los incendios que asolan el país, informó este lunes el Ministerio del Interior finlandés.
Está previsto que esta unidad, que forma parte del contingente finlandés del Mecanismo Europeo de Protección Civil, apoye a las autoridades locales durante cerca de una semana, aunque el ministerio no especificó a qué comunidad autónoma serán destinados.
«Finlandia ha respondido rápidamente a la solicitud de ayuda de España enviando una unidad especializada en la extinción de incendios forestales. Finlandia cuenta con una unidad de emergencia contra incendios forestales, cuya sólida experiencia puede ser de utilidad en este contexto», señaló en un comunicado la ministra de Interior finlandesa, Mari Rantanen.
En años anteriores, Finlandia colaboró en la extinción de incendios forestales en Portugal y Grecia enviando a estos países equipos especializados de bomberos, ya que la nación nórdica no cuenta con medios aéreos para este fin.
España vive uno de los peores años de su historia en cuanto a incendios forestales, con un total de 344.417 hectáreas quemadas en los 224 incendios ocurridos desde el pasado 1 de enero hasta hoy, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés) del programa Copernicus. EFE
