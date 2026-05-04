Finlandia se une a la coalición internacional de adquisición de armas para Ucrania

1 minuto

Helsinki, 4 may (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Finlandia anunciaron este lunes que el país nórdico se ha unido a la Coalición para la Adquisición Resiliente y el Apoyo Unificado (CORPUS, por sus siglas en inglés), una alianza de siete naciones enfocada en la compra coordinada de material de defensa para Ucrania.

Esta coalición, creada en Kiev el pasado 30 de abril por iniciativa ucraniana, reúne ahora a las agencias de adquisición de armamento y logística de los ejércitos de Ucrania, Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega, Reino Unido y Suecia.

Según las Fuerzas de Defensa de Finlandia, CORPUS es una plataforma de colaboración entre los países miembros que combina la experiencia de Ucrania en materia de adquisición y mantenimiento durante la guerra con los conocimientos del resto de socios en el desarrollo de capacidades de defensa.

El objetivo de la coalición es mejorar la transparencia y la coordinación en la compra de armamento, aumentar la resiliencia del sistema de suministro y profundizar la cooperación a largo plazo entre Ucrania y el resto de socios europeos.

CORPUS está abierta a la adhesión de nuevos países miembros, siempre que adopten el memorando de cooperación firmado en Kiev y reciban el consentimiento unánime del resto de socios. EFE

jg/cph/cg