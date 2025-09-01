The Swiss voice in the world since 1935

Firpo pierde invicto y liderato, FAS del mexicano Cristian Flores nuevo líder salvadoreño

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 31 ago (EFE).- El Luis Ángel Firpo, del costarricense Marvin Solano, perdieron la noche de este domingo su invicto y el liderato del torneo Apertura 2025 de El Salvador tras caer de visitante 1-2 ante los Caleros del Isidro Metapán en el cierre de la octava jornada que se disputó el fin de semana.

Los Caleros, del salvadoreño Edwin Portillo, enfrentaron el partido ante Firpo con una fuerte defensa y un juego táctico que les permitió ponerse arriba en el marcador en los primeros minutos del juego.

Luego, los visitantes empataron pero no mantuvieron el marcador y terminaron cediendo a la presión de los metapanecos que ampliaron su ventaja con un gol por la vía penal en el segundo tiempo para ganar el encuentro.

Con este resultado, los Toros bajan al segundo lugar y se quedan con 17 puntos, con lo que el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), dirigido por el técnico mexicano Cristian Flores, asumen el liderato del torneo con 19 unidades.

Los de Flores vencieron con solvencia y sin complicaciones en casa 3-1 al Inter FA, equipo que continúa en el puesto 11 con 4 unidades, tan solo uno más que el Zacatecoluca que se queda en el sótano con 3 puntos.

El Zacatecoluca cayó 0-1 de visitante ante el Municipal Limeño, que se ubica en la séptima posición con 10 puntos, por debajo de Cacahuatique que en la octava jornada vapuleó 5-0 al Hércules, en el octavo lugar con 8 puntos por encima de Fuerte San Francisco.

Fuerte San Francisco empató 1-1 con el Platense, que se queda en el puesto 10 con 6 unidades.

En la clasificación de goleadores el salvadoreño Juan Argueta, de Cacahuatique, llega a 6 goles, el brasileño del FAS Yan Maciel suma 5 tantos y el trinitense Jomal Williams del Metapán y el salvadoreño del Firpo Styven Vásquez empatan con 4 goles, cada uno.EFE

sa/laa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR