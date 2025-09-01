Firpo pierde invicto y liderato, FAS del mexicano Cristian Flores nuevo líder salvadoreño

San Salvador, 31 ago (EFE).- El Luis Ángel Firpo, del costarricense Marvin Solano, perdieron la noche de este domingo su invicto y el liderato del torneo Apertura 2025 de El Salvador tras caer de visitante 1-2 ante los Caleros del Isidro Metapán en el cierre de la octava jornada que se disputó el fin de semana.

Los Caleros, del salvadoreño Edwin Portillo, enfrentaron el partido ante Firpo con una fuerte defensa y un juego táctico que les permitió ponerse arriba en el marcador en los primeros minutos del juego.

Luego, los visitantes empataron pero no mantuvieron el marcador y terminaron cediendo a la presión de los metapanecos que ampliaron su ventaja con un gol por la vía penal en el segundo tiempo para ganar el encuentro.

Con este resultado, los Toros bajan al segundo lugar y se quedan con 17 puntos, con lo que el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), dirigido por el técnico mexicano Cristian Flores, asumen el liderato del torneo con 19 unidades.

Los de Flores vencieron con solvencia y sin complicaciones en casa 3-1 al Inter FA, equipo que continúa en el puesto 11 con 4 unidades, tan solo uno más que el Zacatecoluca que se queda en el sótano con 3 puntos.

El Zacatecoluca cayó 0-1 de visitante ante el Municipal Limeño, que se ubica en la séptima posición con 10 puntos, por debajo de Cacahuatique que en la octava jornada vapuleó 5-0 al Hércules, en el octavo lugar con 8 puntos por encima de Fuerte San Francisco.

Fuerte San Francisco empató 1-1 con el Platense, que se queda en el puesto 10 con 6 unidades.

En la clasificación de goleadores el salvadoreño Juan Argueta, de Cacahuatique, llega a 6 goles, el brasileño del FAS Yan Maciel suma 5 tantos y el trinitense Jomal Williams del Metapán y el salvadoreño del Firpo Styven Vásquez empatan con 4 goles, cada uno.EFE

