Fiscalía de Brasil da un dictamen contrario a petición de prisión domiciliaria a Bolsonaro

Río de Janeiro, 20 feb (EFE).- La Fiscalía brasileña le envió este viernes a la Corte Suprema un dictamen en el que se manifiesta contraria a la posible concesión del beneficio de prisión domiciliara para el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo en una instalación policial.

El procurador general de la República, Paulo Gonet, afirmó en su parecer que la instalación en la que el líder de la ultraderecha cumple su condena cuenta con condiciones para ofrecerle atención médica las 24 horas del día y con una unidad de emergencias.

Los abogados del capitán de la reserva del Ejército presentaron la semana pasada una nueva petición para que Bolsonaro sea beneficiado con la prisión domiciliaria con el alegato de que, debido a sus graves problemas de salud, tendría mejores condiciones de ser cuidado en su casa.

El expresidente fue recluido el 15 de enero pasado en una instalación policial destinada a presos en condiciones especiales y ubicada dentro de un complejo penitenciario luego de que sus abogados afirmaran que en la sede de la Policía Federal, en donde estaba preso inicialmente, no contaba con servicios médicos.

Gonet citó como base de su dictamen un informe médico de la Policía Federal que concluyó que las enfermedades crónicas que Bolsonaro padece están bajo control clínico y medicamentoso, y que no es necesario trasladarlo a un hospital por el momento.

El informe policial «fue categórico al concluir que las enfermedades (de Bolsonaro) no exigen asistencia a nivel hospitalario y que el actual local de detención le garantiza la viabilidad de un tratamiento», según el parecer.

Gonet agregó que, en otras peticiones de prisión domiciliar para Bolsonaro ya negadas por la Corte Suprema, la máxima corte tuvo en cuenta el peligro de que Bolsonaro intente una fuga y el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares que le fueron impuestas.

En la sentencia en la que determinó el traslado del expresidente a la instalación policial, el instructor del proceso en el Supremo, magistrado Alexander de Moraes, determinó que Bolsonaro también cuente con la asistencia integral, en las 24 horas, de los médicos particulares que ya fueron autorizados a visitarle en cualquier momento.

Igualmente, autorizó su traslado inmediato a un hospital en caso de urgencia, la posibilidad de que se le ofrezcan sesiones de fisioterapia en los horarios indicados por sus médicos y de que se le ofrezca diariamente una alimentación especial, que será llevada a la instalación policial por una persona determinada por la defensa.

El expresidente fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por liderar un complot para intentar «perpetuarse en el poder» después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Lula e inicialmente cumplió la pena en prisión domiciliar.

Sus abogados han solicitado en diversas oportunidades que se le conceda de nuevo la prisión domiciliaria con carácter «humanitario» ante su delicado estado de salud, pero el Supremo ha negado todos los recursos. EFE

