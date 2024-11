Fiscalía de Ecuador pide extradición de prófugos en caso de corrupción del ‘narco’ Norero

Quito, 26 nov (EFE).- La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó este martes a la Corte Nacional de Justicia que inicie los trámites para pedir la extradición de un grupo de acusados pendientes de ser juzgados por el caso Metástasis, la trama de corrupción judicial, policial y carcelaria establecida por el difunto narcotraficante y líder criminal Leandro ‘El Patrón’ Norero, asesinado en prisión en 2022.

Entre los involucrados en la petición del Ministerio Público está el empresario Xavier Jordán, el exasambleísta correísta Ronny Aleaga y el joyero Marcel Loaiza, cuyo proceso judicial se encuentra suspendido por su condición de «prófugos», según señaló la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

A través de la red social X, Jordán, que se encuentra en Estados Unidos instó a Salazar a comparecer en el juicio que le ha planteado el empresario en la Justicia estadounidense.

«Señora Salazar, su ‘persecución’ no tiene límite. Le vuelvo a convocar a que en Estados Unidos, en el juicio que le tengo planteado en contra suya, usted demuestre mi responsabilidad o mi culpabilidad en el delito que me acusa y en el cual usted me ha sentenciado», dijo Jordán.

«No rehúya la Justicia, de verdad, que en Ecuador no existe. En Ecuador sólo existe su venganza», añadió el acusado.

Jordán espetó a Salazar que «ningún país con una Justicia de verdad va a caer en sus manipulaciones». «En Ecuador haga cualquier ‘show’, acá en Estados Unidos nos defenderemos y probaremos que usted ha quebrado la Justicia», concluyó.

La solicitud de la Fiscalía para iniciar el proceso de extradición se realizó un día después de que el Tribunal de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia condenase a prisión a una veintena de acusados, después de que previamente ya fuesen condenados otras doce personas en juicio abreviados donde admitieron su culpabilidad y recibieron una pena reducida a cambio de colabroar con la Justicia.

Entre los veinte nuevos condenados por delincuencia organizada figuran jueces, fiscales, policías de alto rango y funcionarios de prisiones que, de acuerdo a lo determinado por los magistrados, tuvieron algún tipo de colaboración ilícita con Norero o su círculo cercano.

Es el caso del exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, así como el general de la Policía Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la institución del Estado encargada del control y administración de las cárceles ecuatorianas. Ambos fueron condenados a 9 años y 4 meses de prisión.

Asimismo, la Fiscalía señaló que, de conformidad con lo ordenado en la sentencia, también ha abierto de oficio investigaciones previas contra otros involucrados en el caso Metástasis cuyos nombres fueron mencionados durante el juicio y que no eran parte de los acusados.

Esta trama saltó a la luz a finales de 2023 con un gran operativo en el que fueron detenidas alrededor de medio centenar de personas, entre ellas Terán, después de que la Fiscalía descubriese actos de corrupción cometidos por jueces, policías y funcionarios de prisiones al analizar las comunicaciones telefónicas de Norero.

De acuerdo con la Policía ecuatoriana, Norero se encargaba desde la cárcel de financiar y auspiciar a Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, entre otras bandas criminales que buscaban desplazar la hegemonía de la criminalidad organizada que ostentan Los Choneros, el grupo más antiguo y grande que opera en el país suramericano. EFE

