Fiscalía mexicana investiga a exdirector de Pemex tras denuncia de violencia doméstica

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Ciudad de México, 27 jun (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Morelos en México informó que inició una investigación contra el exdirector de la empresa estatal Pemex Víctor Rodríguez Padilla tras la difusión de un video en el que su pareja, María Felicia Jiménez, denunció maltratos y agresiones.

En un comunicado, la dependencia local señaló que se investigarán los probables hechos delictivos derivados de la difusión de una denuncia pública a través de dicho video, en “donde se aprecia un acto de violencia en contra de una mujer”, identificada como la esposa de Rodríguez.

Explicó también que la grabación probablemente corresponde a eventos ocurridos el 15 de marzo de 2026 en el interior de un domicilio en el municipio de Emilio Zapata, en el estado mexicano de Morelos.

La fiscalía local destacó que desde la tarde del viernes, 26 de junio, inició un intercambio de información dentro del marco de colaboración con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar las “garantías necesarias de protección a la víctima” de origen cubano.

El viernes se viralizó un video en el que se observa al entonces director de Pemex golpeando, jaloneando y sometiendo contra el piso a su esposa.

El material fue difundido por Jiménez, quien lo acompañó de un mensaje en el que pidió auxilio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“En casa, un alto mando del Gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia”, denunció.

En este mismo mensaje pidió medidas de protección para ella y sus hijos y advirtió: “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla. Ayuda presidenta”.

Al ser cuestionada sobre el caso, Sheinbaum aseguró que la víctima recibiría “toda la ayuda”.

Tras la viralización del video, la Secretaría de Energía (Sener) informó que no formalizará la incorporación de Rodríguez al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Sin embargo, el INEEL había anunciado, durante una ceremonia celebrada el 1 de julio, que Rodríguez asumiría la dirección del organismo.

En el marco de estas declaraciones, el exfuncionario federal publicó un mensaje en el que señaló que se separa de cualquier cargo público “para atender este proceso estrictamente como ciudadano”.

“Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, manifestó.

El polémico video se publica casi un mes después de que Rodríguez abandonó la dirección de Pemex en un contexto de reestructuración financiera de la petrolera con altos niveles de deuda. EFE

abz/cpy