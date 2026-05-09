Fiscalía paraguaya recuerda al agente antimafia Pecci, asesinado hace 4 años en Colombia

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Asunción, 9 may (EFE).- La Fiscalía de Paraguay rindió este sábado un homenaje póstumo al agente antimafia Marcelo Pecci, asesinado hace 4 años en una playa del Caribe colombiano, con un sencillo acto en el que participó la madre y varios de los antiguos compañeros de la víctima.

Después de poner una ofrenda floral frente al busto de Pecci en la entrada de la sede principal del Ministerio Público en Asunción, la capital de Paraguay, el fiscal general, Emiliano Rolón, afirmó que la institución tiene la «intención sublime» de hallar a los responsables intelectuales del crimen.

«Pero la autoría intelectual siempre fue un tema difícil», reconoció ante los cuestionamientos de la prensa local, que denuncia la demora en las investigaciones.

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja pasaba la luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Sin embargo, en estos casi cuatro años la Justicia no ha acusado al autor intelectual del asesinato, un hecho que reclaman Aguilera y otros familiares de Pecci.

Rolón dijo al respecto que la investigación ha mostrado avances importantes en las últimas semanas, pero que no pueden hacerse públicos en vista del «sigilo» que impone el caso y por los “acuerdos y convenios” firmados con instituciones de Colombia y otros países, que colaboran con las pesquisas en Paraguay.

«No se pueden transmitir hasta que no se tengan resultados», insistió ante los requirimientos de la prensa.

En marzo pasado, el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó tener la «convicción particular» de que el narco uruguayo Sebastián Marset, que fue capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos ese mismo mes, está «metido» en el asesinato de Pecci.

Sin embargo, el fiscal general paraguayo evitó este sábado declarar sobre este tema específico. EFE

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