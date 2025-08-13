Fiscalía peruana archiva investigación contra presidente del Congreso por violación sexual

Lima, 12 ago (EFE).- La Fiscalía peruana archivó este martes la investigación abierta contra el presidente del Congreso, José Jerí, del partido conservador Somos Perú, quien fue denunciado por presuntamente cometer una violación sexual a finales de diciembre de 2024.

Medios locales difundieron parte del documento oficial en el que la Fiscalía Suprema de Familia dispone no formalizar la investigación preparatoria contra Jerí por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.

El parlamentario, que fue nombrado presidente del Legislativo el 26 de julio y siempre negó haber cometido el delito, fue denunciado el 30 de diciembre de 2024 y una semana después, el Ministerio Público realizó diligencias preliminares en su contra.

Jerí y otro hombre fueron denunciados por una mujer que afirmó haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el pasado 29 de diciembre en el distrito de Canta, al noreste de Lima.

Después de revelarse la noticia, el parlamentario afirmó en el Congreso ante la prensa que no había tenido participación en los hechos denunciados y manifestó su «total disposición» para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo ocurrido.

«Se van a esclarecer los hechos. La víctima va a poder encontrar su verdad, su verdad le va a permitir a ella tener la tranquilidad que está buscando y esa tranquilidad también me va a devolver a mí, mi imagen y mi nombre, que se han visto afectados en esta ocasión», dijo.

Pese a que el 26 de julio la investigación fiscal seguía abierta, el parlamentario fue elegido como presidente del Congreso de Perú para el último año del periodo legislativo (2021-2026).

El pleno del Parlamento escogió a Jerí con 79 votos de un total de 130, mientras que la fórmula encabezada por el legislador derechista José Cueto del partido Honor y Democracia recibió 41 votos, además hubo tres votos en blanco y cuatro nulos.

Junto a Jerí fueron elegidos los legisladores Fernando Rospigliosi de la fujimorista Fuerza Popular; Waldemar Cerrón, del marxista Perú Libre, e Ilich López, del centroderechista Acción Popular, en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.

Durante la votación hubo varios parlamentarios de izquierda que protestaron contra la ‘impunidad’ y la ‘dictadura’ al mostrar sus boletas de votación viciadas.

Sobre la denuncia en su contra, Jerí declaró a la prensa que ha colaborado con la Fiscalía y, después de haberse sometido a todas las pruebas biológicas y de ADN, puede decir que esos resultados le dejan «sumamente tranquilo» porque, según él mismo, comprueban su inocencia. EFE

