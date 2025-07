Fiscal general de Chile admite inquietud por posible lazo de narcotráfico y Fuerza Armada

Santiago de Chile, 11 jul (EFE).- El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, reconoció este viernes que existe preocupación por la posible conexión del narcotráfico y el crimen organizado con las Fuerzas Armadas pero consideró que de momento parecen casos aislados y «no una situación generalizada».

En una entrevista concedida a una radio local, el fiscal también lamentó la disputa entre la el gobierno y las Fuerza Armada de Chile (FACH) por la jurisdicción sobre el caso de los cinco militares detenidos la semana pasada por transportar droga en un avión oficial.

No podemos decir «que esta es una situación generalizada en las Fuerzas Armadas ni mucho menos. Hasta el momento no tenemos antecedentes que nos permitan hacer una afirmación tan grave y delicada como esa», aseguró en conversación con radio ADN.

«Aunque sería muy extraño que fuera la primera vez. Sabemos que quienes cometen narcotráfico van probando rutas, ciertos sistemas que han dado resultado, van aumentando volúmenes, por lo tanto, en la experiencia en lo que se refiere a esta actividad criminal, indica que uno puede sospechar que no es la primera vez», agregó en alusión al segundo caso, destapado este jueves en un acuartelamiento del norte.

En la misma línea, ayer el ministro de Seguridad, Luis Cordero, admitió igualmente que existe preocupación pero trató de rebajar los niveles de alarma sobre la cuestión, que domina el debate político y social en Chile desde hace días.

“Estamos en un momento crítico donde hay que tomar decisiones drásticas porque las Fuerzas Armadas y las policías son nuestra última frontera de protección”, sugirió Cordero.

“¿Tenemos hoy día un problema estructural de penetración de organizaciones criminales dentro de las Fuerzas Armadas y las policías? No hay evidencia de eso. ¿Tenemos casos graves que dan cuenta de esa penetración?. La respuesta es sí, ¿pero es estructural? La respuesta es no. Y por eso lo que se necesita es tener una capacidad de reacción muy inmediata”, explicó antes de enfatizar que no es un desafío de colores políticos, si no un problema común que demanda una política nacional.

El fiscal General Valencia también se refirió a la posibilidad de una vinculación con la organización criminal transrregional «El Tren de Aragua».

«Lo que hemos detectado es que, generalmente en Chile, con mucha frecuencia, el narcotráfico asociado a ketamina está relacionado con bandas integradas por ciudadanos venezolanos, relacionadas muchas de ellas con el Tren de Aragua. Podría ser el caso», dijo.

«Podemos eliminar a los que trajeron la droga, pero si no atacamos a los que la están proveyendo -y muchas veces se encuentran en el extranjero- o que la están financiando, y especialmente si no nos hacemos cargo de perseguir sus finanzas y quitarles sus activos, quitarles sus fondos, no vamos nunca a interrumpir esa actividad criminal», añadió.

«También se necesita un esfuerzo coordinado, conjunto, para poder tener algo similar a lo que tienen en Europa, un esfuerzo de Países Bajos, que trató de liderar una alianza contra el crimen organizado, que junta fiscalías más allá de la UE. Estamos tratando de hacer algo similar con las fiscalías del Mercosur», concluyó. EFE

