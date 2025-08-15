The Swiss voice in the world since 1935

Fiscal general de EEUU da al director de DEA poderes de jefe de Policía de Washington DC

Nueva York, 14 ago (EFE).- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, firmó este jueves una orden en la que designó al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisario de la Policía de Washington DC, luego de que la Administración del presidente Donald Trump tomara control esta semana de la capital del país alegando que el crimen está fuera de control.

Trump designó a Bondi para hacerse cargo de supervisar la toma de control federal de la Policía capitalina, donde miembros de agencias como el FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) patrullan las calles en turnos de 24 horas del día, y establecieron puntos de control en varias zonas.

En la orden firmada hoy, Bondi señala que Cole, que asumirá el cargo de forma «inmediata», tendrá «los poderes y deberes conferidos al jefe de Policía del Distrito de Columbia». El Departamento de Policía Metropolitana debe recibir la aprobación de Cole antes de emitir cualquier orden.

Trump tomó el control de la Policía de Washington D.C. el lunes, cuando anunció la activación de unas 800 tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para «restablecer el orden público», amparado en una cláusula de la llamada Home Rule Act, que gobierna la autonomía de Washington desde 1973.

El mandatario ya había nombrado el lunes a Cole para hacerse cargo del Departamento de Policía Metropolitana.

También dio luz verde a la Policía para preguntar sobre el estado migratorio de sus residentes y ayudar a los agentes federales en actividades de control de inmigración.

De acuerdo con la fiscal general, la crisis de seguridad que vive la ciudad, está «agravada por las políticas de las ciudades santuario y la inmigración ilegal».

El miércoles, Trump dijo que buscará extender el control federal sobre las fuerzas del orden en la capital tras considerar que los 30 días estipulados en la ley «no son suficientes» para «combatir el crimen», decisión que ha sido criticada así como el anuncio que hizo de poner fin a los campamentos de desamparados.

Cole juró como jefe de la DEA el pasado 24 de julio, una agencia para la que trabajó durante 22 años en diversos estados y países: Colombia, Afganistán, México y Oriente Medio. En 2023 fue nombrado jefe de Seguridad Pública de Virginia por el gobernador de ese estado, hasta que Trump lo designó para dirigir la DEA. EFE

