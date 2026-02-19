Fiscal general de Israel dice que la Policía debe poder usar tecnología de ciberespionaje

Jerusalén, 19 feb (EFE).- La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, aseguró este jueves que la Policía del país debería poder utilizar medios «tecnológicos avanzados», como herramientas de ciberespionaje, y apeló al Gobierno a aprobar «inmediatamente» una ley para ello.

«A mi parecer, estos no son medios que la Policía de Israel tendría que tener, sino medios que la Policía de Israel debe tener», aseguró la fiscal según un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia.

«El Estado de Israel debe proveer a la Policía de las herramientas apropiadas para enfrentar los desafíos criminales que afronta», añadió.

Baharav-Miara detalló que el Ejecutivo del primer ministro, Benjamín Netanyahu, tiene preparado «desde hace mucho tiempo» un proyecto de ley para proveer a la Policía de dichas herramientas tecnológicas, e urgió a que se implemente.

«Llamo al ministro de Justicia y al ministro de Seguridad Nacional a avanzar la legislación preparada para que la Policía de Israel pueda operar con medios tecnológicos avanzados en el futuro próximo», añade.

La fiscal general concluyó su comunicado asegurando que estas tecnologías evolucionan «más rápido» que la legislación, y atrasar el proceso legislativo llevará a que dichas herramientas se tornen «irrelevantes». EFE

