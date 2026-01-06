Fiscal general venezolano dice que Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente

3 minutos

Caracas, 6 ene (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este martes que la Constitución y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente del país suramericano lo que significa, dijo, que no puede ser arrestado o enjuiciado por «tribunales extranjeros».

«La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (…) la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal», señaló Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la instalación de un nuevo quinquenio del Parlamento.

Esto implica, de acuerdo con el titular del Ministerio Público, que Maduro no puede ser arrestado ni procesado por tribunales extranjeros, «así -aseguró- vayan a intentar inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones».

«La operación militar que se ejecutó ante el territorio nacional, sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista, que viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas», añadió.

Saab dijo que la «extracción forzosa» de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, es calificada como un «secuestro internacional».

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado gran parte de las alusiones al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra Maduro, al que ya no señala como líder de la presunta organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento como un «sistema de clientelismo».

Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020 apuntaba a que Maduro «ayudó a gestionar y, en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela», argumentos repetidos por el presidente, Donald Trump, como justificación para la campaña antidrogas que lleva a cabo en el Caribe desde agosto pasado.

Sin embargo, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía horas después de la captura en Caracas de Maduro y Flores por fuerzas de seguridad de Washington, se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante la Justicia estadounidense en Nueva York, a donde fueron trasladados luego de ser capturados en la madrugada de este sábado en un operativo militar relámpago ordenado por Trump.

El mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es «un prisionero de guerra».EFE

sc/lb/cpy

(foto)(video)