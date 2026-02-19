Flávio Bolsonaro dice que Lula descenderá así como la escuela que lo homenajeó en carnaval

Río de Janeiro, 18 feb (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, posible candidato de la derecha en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, afirmó este miércoles que, después de que la escuela de samba que rindió homenaje al presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedara en último lugar en su desfile de carnaval, el próximo en descender de categoría será el propio líder progresista.

«Después de esa escuela, el próximo descenso es el de Lula y el del (oficialista) Partido de los Trabajadores (PT)», aseguró el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y que fue escogido por el líder ultraderechista como su sucesor y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL).

Flávio Bolsonaro es señalado por las encuestas de intención de voto para las elecciones de octubre como el principal rival de Lula, que ya anunció su intención de aspirar a la reelección para intentar un cuarto mandato como jefe de Estado.

El senador publicó el comentario irónico en sus redes sociales luego de que la escuela de samba Académicos de Niteroi, responsable por el homenaje a Lula en el sambódromo el pasado domingo, quedara en el último lugar entre las agrupaciones que disputaban el título de campeón del carnaval de este año, lo que le costó el descenso.

Académicos de Niteroi debutó este año entre las escuelas de samba del Grupo Especial, el grupo de élite del carnaval de Río, tras haber ascendido el año pasado como campeona de la Serie Oro, la segunda división y a la que tendrá que volver el próximo año.

El desfile en el que exaltó la historia de Lula, desde su origen en el empobrecido nordeste brasileño hasta su ascenso como líder sindical y su elección como presidente, generó una gran polémica y recibió las peores notas del jurado encargado de elegir a la escuela campeona del carnaval de este año.

Su presentación el domingo, que fue presenciado por el propio Lula desde uno de los palcos del sambódromo, causó polémica por mostrar en una de sus carrozas una representación de la «familia tradicional» dentro de una lata de conservas.

Tal burla a la «familia tradicional» fue criticada por los líderes de la oposición y tanto por los pastores de las influyentes iglesias evangélicas de Brasil como por la Iglesia Católica.

«No hay que burlarse de los proyectos de Dios. Lula siempre es una mala idea, bien sea para gobernar el país o para inspirar un samba. Nunca nos olvidemos: la familia es algo sagrado», afirmó el precandidato presidencial por el PL, formación que tiene una importante base de apoyo electoral entre los evangélicos.

La propuesta de homenajear a Lula generó polémica desde antes del desfile y críticas por parte de la derecha, que acusó al presidente de haber promovido un acto proselitista anticipado y subsidiado con recursos públicos.

El Tribunal Electoral rechazó los pedidos de prohibir el desfile antes de que se celebrara, pero advirtió que el homenaje podía motivar una futura investigación. EFE

