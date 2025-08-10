Flamengo vence a Mirassol y mantiene temporalmente el liderato en el Campeonato Brasileño

São Paulo, 9 ago (EFE).- Flamengo, con goles de Léo Pereira y Gonzalo Plata, venció a Mirassol por 2-1 este sábado en el Maracaná y mantuvo provisionalmente el liderato del Campeonato Brasileño en su decimonovena fecha.

Los dirigidos por Filipe Luís no la tuvieron fácil contra el equipo del interior paulista, ni siquiera con dos de sus nuevas adquisiciones, Emerson Royal y Samuel Lino, de titulares.

Mirassol atacó durante gran parte del encuentro, a pesar de que el gol llegó recién a los 73 minutos, de la mano del centrocampista Gabriel, que además defendió la camiseta del Flamengo durante cinco temporadas.

Sin embargo, el líder del Brasileirão respiró la posibilidad de sufrir un empate hasta en la última jugada.

En la segunda vez que Lino ostenta la titularidad del equipo carioca, parece que su dupla con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta comienza a consolidarse. Los dos fueron partícipes necesarios del primer tanto del partido que terminó convirtiendo Léo Pereira de cabeza.

De esta forma, Flamengo quedó primero con 40 puntos, a la espera de Cruzeiro, que le sigue con 37 unidades y deberá jugar este domingo contra el Santos de Neymar.

El otro carioca, el Botafogo de Davide Ancelotti goleó por 0-5 al Fortaleza, ahora dirigido por su exentrenador, Renato Paiva.

El equipo de Ceará quedó con un jugador menos a los cinco minutos de iniciado el partido. Gustavo Mancha vio la tarjeta roja tras resbalar con la pelota e impactar con el botín en el tobillo de Danilo.

Eso hizo que Paiva decida sacar a Deyverson para reforzar la defensa con el ingreso de Gastón Ávila.

Pero esto no le ahorró el disgusto, y terminó sufriendo dos goles de Fernando Marçal, y otros de Arthur Cabral, David Ricardo y Matheus Martins.

Con este resultado, el Fogão escaló y quedó temporalmente quinto, mientras que Fortaleza se mantiene antepenúltimo y en zona de descenso.

En otros partidos de la jornada, São Paulo venció a Vitória por 2-0, con gol del paraguayo Damián Bobadilla y Sabino, y se acomodó momentáneamente en séptimo lugar, por detrás de Mirassol.

Con doblete de Ricardo Mathias y un penal de Alan Patrick, el Inter le ganó por 3-1 al Red Bull Bragantino, que acumula cinco derrotas en los últimos cinco encuentros, lo que lo hizo caer en la tabla.

A pesar de la mala racha, Bragantino es octavo, con 27 puntos, e Inter, décimo, con 24.

En Salvador, Bahía igualó 3-3 con Fluminense, tras disputar un partido que cambió minuto a minuto.

El marcador lo abrió Germán Cano, pero el Tricolor no logró mantener la hegemonía y a los cuatro minutos llegó un gol en contra de Facundo Bernal. Seis minutos después, a los 19, Everton Ribeiro marcó el 2-1 para Bahía.

Cano alcanzó el empate a inicios del primer tiempo y Gustavo Nonato lo dio vuelta para el equipo carioca.

Sobre el final, Bahía empató con Luciano Juba, posicionándose en cuarto lugar y dejando al ‘Flu’ noveno.

Este domingo, Palmeiras recibirá a Ceará y, a la misma hora, el Vasco da Gama esperará en Río por el Atlético Mineiro.

Después, Cruzeiro se mide con Santos; y Grêmio y Sport Recife ponen el sello a los partidos del fin de semana.

La fecha termina el lunes, con Juventude y Corinthians en la cancha. EFE

