Florence And The Machine publicará su nuevo álbum, ‘Everybody Scream’, el día de Halloween

Londres, 19 ago (EFE).- El grupo británico Florence And The Machine lanzará su nuevo álbum de estudio el día de Halloween (31 de octubre) y llevará por título ‘Everybody Scream’ (Todos gritan), según anunció este martes en redes sociales.

«Florence And The Machine. Todos gritan. El nuevo álbum. Este Halloween», escribió la líder del grupo, Florence Welch, en su cuenta de Instagram, acompañada de una fotografía en la que la cantante aparece tumbada en una cama, con un atuendo en blanco y negro.

El anuncio del álbum vino precedido por una serie de crípticos vídeos publicados por Welch en los que aparecía cavando un hoyo en la hierba, antes de gritar en él, o caminaba en tacones por el campo, lo que fue interpretado por sus seguidores como una señal de que se avecinaba nueva música.

Será el sexto disco de estudio de la banda de pop alternativo y el primero en tres años desde el lanzamiento de ‘Dance Fever’ en mayo de 2022, que llegó al número uno en las listas de ventas del Reino Unido.

Florence And The Machine no realizan giras desde 2023, a excepción de una actuación especial en el Royal Albert Hall en 2024 y la aparición estelar de Welch como invitada en uno de los conciertos de Taylor Swift en Londres en agosto del año pasado para cantar su colaboración ‘Florida!!!’. EFE

