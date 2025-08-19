Florida amplía su récord de pena de muerte con el décimo ejecutado del año

Miami, 19 ago (EFE).- Florida amplió a diez su récord del mayor número de penas de muerte consumadas en un año al ejecutar este martes a un veterano de la Fuerza Aérea, Kayle Bates de 67 años, pese a los crecientes cuestionamientos de organizaciones civiles y activistas.

Las autoridades penitenciarias suministraron a Bates la inyección letal a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, que concentra más de un tercio de todas las ejecuciones de Estados Unidos este año y que ya había marcado un récord de nueve el 31 de julio pasado.

Bates afrontó la pena capital por ser culpable de homicidio en primer grado, robo armado e intento de ataque sexual de Janet White, trabajadora de una oficina de seguros en el condado Bay del norte de Florida el 14 de junio de 1982, según su expediente.

«La evidencia estableció que Bates abdujo a la víctima de su oficina, la llevó a un bosque detrás del edificio, intentó violarla, la apuñaló hasta la muerte, y le quitó el anillo de diamantes de uno de sus dedos», relatan los documentos judiciales.

La ejecución ocurrió pese a que una delegación de más de 130 veteranos de guerra pidió la semana pasada en una carta al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que detenga la pena capital a exmilitares estadounidenses, como Bates, al denunciar que cerca de 30 de ellos permanecen en el corredor de la muerte.

La asociación de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) también entregó una petición este martes en la que denunció que «el caso de Kyle remarca los profundos errores en el sistema de la pena de muerte en Florida».

«Él ha afrontado más de 42 años en el corredor de la muerte y consistentemente ha despertado serias preocupaciones legales, incluyendo la negativa de pruebas de DNA, asesoría legal ineficaz, y la justicia del jurado», sostuvo FADP.

La organización Death Penalty Action realizó una vigilia mientras ocurría la ejecución de Bates, un hombre afroestadounidense al que describió como un veterano que lidia con síndrome de estrés postraumático y una lesión cerebral que afrontó a un jurado de solo personas blancas.

Con la de Baytes, suman 29 criminales ejecutados en Estados Unidos en lo que va de 2025, con lo que ya superó los 26 de todo 2024 y es la cifra más alta de los últimos cinco años, de acuerdo con Death Penalty Information Center.

El incremento de este año se atribuye en particular a Florida, que concentra más de una de cada tres ejecuciones, un total de 10, y planea concretar dos más: el 28 de agosto la de Curtis Windom, quien mató a tres personas, y el 17 de septiembre la de David Pittman, de 63 años, por asesinar a la hermana y los padres de su esposa. EFE

