Florida criminaliza a las empresas que operen con Cuba y países hostiles con el estado

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Miami (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Una ley que criminaliza a las empresas con base en Florida que hagan negocios con Cuba y que busca limitar la «influencia» de países que dicho estado de EE.UU. considere de «preocupación», como Venezuela, entra en vigor este miércoles, como reflejo de la creciente presión a La Habana.

La Ley de Restricción y Cumplimiento de la Interferencia Extranjera (Foreign Interference Restriction and Enforcement Act o FIRE, en inglés) busca frenar la influencia de gobiernos extranjeros que Florida considera hostiles, así como organizaciones terroristas designadas dentro del estado.

De esta forma crea nuevas penalizaciones para compañías floridanas que trabajen en Cuba y para funcionarios con nexos con dicho país, Venezuela, Irán, Corea del Norte, China, Rusia y Siria.

La normativa «amplía y crea una sanción penal para revocar el recibo de impuesto comercial de una persona o entidad que realice negocios con Cuba en violación de la ley federal», lo que implica que gobiernos locales podrán retirar licencias de compañías que trabajen en la isla, según describe el Legislativo de Florida.

También crea «sanciones penales por presentar a sabiendas declaraciones falsas relacionadas con actividades comerciales ilegales que involucren a Cuba», de acuerdo con la oficina del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

El mandatario estatal argumentó que la legislación «fortalece las defensas de Florida contra los adversarios extranjeros», en particular contra aquellos que están «buscando infiltrarse en el gobierno, la infraestructura crítica, las instituciones públicas y la economía del estado».

«Esta legislación combate la influencia extranjera hostil en la Florida al establecer nuevas restricciones a los acuerdos y asociaciones que involucren a países de preocupación, tales como Irán y Cuba, así como sanciones por infracciones», declaró DeSantis al firmar la ley en mayo.

El hecho refleja la creciente presión contra Cuba en Florida, donde el condado de Miami-Dade revocó en junio la licencia fiscal local de la empresa Vanguard Energy, que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible.

Ciudades como Miami y Hialeah, la urbe con mayor proporción de cubanos en Estados Unidos, también están investigando a cientos de negocios con sospecha de tener nexos con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Ante las nuevas medidas locales y estatales, EnviosCuba.com, una de las principales plataformas utilizadas por los cubanos en Estados Unidos para enviar víveres a la isla, suspendió sus operaciones hace dos semanas.

El hecho llega mientras Cuba afronta desde enero el bloqueo petrolero de EE.UU., que en mayo también sancionó a toda persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como energía, defensa, finanzas y minería.

Venezuela, gestación subrogada y otros países

Sobre la lista de los otros países, que incluye a Venezuela, la ley «prohíbe que los funcionarios públicos, los empleados públicos, los abogados de los gobiernos locales y los candidatos acepten obsequios o beneficios de países extranjeros de «preocupación» o de organizaciones calificadas como terroristas extranjeros».

También estipula «sanciones penales por delitos cometidos para beneficiar a gobiernos extranjeros».

Y prohíbe los acuerdos de adopción y contratos de maternidad subrogada que involucren a «ciudadanos o residentes de países extranjeros de preocupación». EFE

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