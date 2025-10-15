FMI alcanza un acuerdo con Pakistán para un nuevo desembolso de 1.200 millones de dólares

Islamabad, 15 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Pakistán han alcanzado un acuerdo técnico que, de ser aprobado por el directorio del organismo, dará acceso al país asiático a 1.200 millones de dólares, elevando a 3.300 millones el total de los fondos desembolsados para su frágil economía.

«Una vez aprobado, Pakistán tendrá acceso a aproximadamente 1.000 millones de dólares bajo el Acuerdo de Servicio Ampliado (EFF) y a 200 millones de dólares bajo el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF), elevando el total desembolsado bajo ambos programas a unos 3.300 millones de dólares», dijo el FMI en un comunicado.

El acuerdo se produce después de que un equipo del organismo con sede en Washington, encabezado por Iva Petrova, sostuviese conversaciones con Pakistán en las ciudades de Karachi, Islamabad y Washington, entre el 24 de septiembre y el 8 de octubre.

El fondo destacó el trabajo de Pakistán en el refuerzo de su estabilidad en términos macroeconómicos y en la reconstrucción de la confianza de los mercados.

Sin embargo, el FMI advirtió que las recientes y devastadoras inundaciones —que han afectado a 7 millones de personas y causado más de 1.000 muertes— han «debilitado las perspectivas» económicas, especialmente en el sector agrícola.

A causa de este desastre, que evidencia la alta vulnerabilidad del país al cambio climático, el Fondo rebajó su previsión de crecimiento del PIB para 2026 a una horquilla de entre el 3,25 % y el 3,50 %.

Pakistán atraviesa una situación económica de gran fragilidad y depende en gran medida de la asistencia del FMI para evitar el colapso financiero. En total, el país ha suscrito 24 programas con el organismo desde 1950, la mayor cifra de cualquier Estado miembro, por delante de Argentina. EFE

