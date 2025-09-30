Fran Drescher recibe una estrella en Hollywood arropada por el elenco de ‘The Nanny’

Los Ángeles (EE.UU.), 30 sep (EFE).- La comediante estadounidense Fran Drescher recibió este martes una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood arropada por el reparto de la exitosa serie ‘The Nanny’, que la catapultó a la fama.

Drescher «siempre fue honesta conmigo. Fue mi mentora durante mi infancia, es decir, durante mis años de crecimiento, de los 14 a los 21», indicó la actriz estadounidense Nicholle Tom durante su ceremonia de recibimiento de la estrella, la número 2.822 del Paseo de la Fama de Los Ángeles.

Tanto Tom como Madeline Zima, quienes interpretaron a las niñas que Fran cuidaba en la comedia de ficción ‘The Nanny’, en los papeles de Margaret ‘Maggie’ y Gracie Sheffield, acudieron como sus maestras de ceremonia y la elogiaron por ser su fortaleza, seguridad de sí misma y amabilidad.

«Hoy honramos a Fran por todo lo que nos ha dado: las risas, el glamour, la defensa, el corazón y el recordatorio muy real de que ser ruidoso, estar orgulloso y ser uno mismo es lo más poderoso que puedes ser», dijo por su parte Zima.

Drescher, cuyo homenaje coincide con su 68 cumpleaños, fue cocreadora y productora ejecutiva de la comedia ‘The Nanny’, en la que interpretaba a una vendedora de cosméticos que, tras ser despedida de su trabajo y abandonada por su novio, se convierte en la niñera de los tres hijos de un rico viudo inglés.

Por este papel obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro y dos candidaturas a los premios Emmy, los más importantes de la televisión estadounidense.

En septiembre de 2021, fue elegida presidenta nacional del Sindicato de Actores, SAG-AFTRA, el más grande del mundo, al frente del cual lideró en 2023 las huelgas de actores y guionistas de Hollywood, en demanda de mejoras económicas y condiciones laborales más justas.

«Fran no solo ha traído risas y alegría a millones de personas con su inolvidable trabajo en la pantalla, sino que también ha demostrado una enorme fuerza y ​​dedicación como líder para sus compañeros artistas», celebró por su parte la productora del Paseo de la Fama de Hollywood, Ana Martínez. EFE

