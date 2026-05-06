Francia, inquieta por la salud de la nobel iraní Mohammadi, pide a Teherán su liberación

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París, 6 may (EFE).- Un día después de que su abogada asegurara que la nobel de la paz iraní Narges Mohammadi se encontraba «entre la vida y la muerte», el Ministerio francés de Exteriores mostró este miércoles su inquietud por su estado de salud y exhortó a Teherán a liberarla.

«Francia está muy preocupada por las informaciones que apuntan a una degradación sin precedentes del estado de salud de Narges Mohammadi, encarcelada en Irán por su defensa incansable de los derechos fundamentales de las iraníes y los iraníes», indicó el portavoz de la diplomacia gala.

Ante ello, exigió a las autoridades iraníes, de las que dijo que «tienen una responsabilidad aplastante en esta situación», a «tomar las medidas necesarias para su restablecimiento».

Al tiempo, reiteró «con fuerza» su llamamiento a su liberación, «así como la de todos los detenidos arbitrariamente en Irán».

«Francia es solidaria con el pueblo iraní, que debe poder ejercer sus derechos fundamentales y elegir libremente su destino», indicó el portavoz.

«Nunca hemos temido tanto por la vida de Narges, en cualquier momento puede dejarnos», aseguró este martes su abogada, Chirinne Ardakani, en una rueda de prensa en París en la que pidió la intervención del presidente, Emmanuel Macron.

Macron mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, de la que no trascendió que abordaran la situación de la reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2023, cuyo comité de apoyo se encuentra en Francia, donde residen sus dos hijos gemelos.

Condenada el pasado febrero a seis años por «colusión contra la seguridad nacional» y a otro año y medio adicional por «propaganda contra el régimen», Mohammadi ha perdido 20 kilos en prisión y tiene dificultades para expresarse, según la letrada, que exigió que sea tratada por un equipo médico competente.

La nobel acumula varias condenas que superan los 44 años, según la Fundación Narges, de los que ya ha cumplido más de 17. EFE

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