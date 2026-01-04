Francia confirma ocho franceses fallecidos en el incendio de un bar en Suiza

2 minutos

París, 4 ene (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia anunció este domingo que han sido identificados ocho ciudadanos franceses entre los fallecidos en el incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, en Suiza, en el que murieron cuarenta personas.

El portavoz de Exteriores, Pascal Confavreux, facilitó esa información el plató de la televisión BFMTV.

«Son de todas las edades, incluidos jóvenes», declaró Confavreux, al precisar que aún sigue desaparecido un ciudadano francés.

Además, entre los 119 heridos identificados, 23 son franceses y 11 de ellos están siendo tratados en Francia.

Del total de heridos, 17 pacientes fueron trasladados a Francia y se espera que un decimoctavo llegue este domingo por la noche, señaló el portavoz de la diplomacia francesa.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, había confirmado esta mañana la presencia de un ciudadano francés de 39 años entre las cuarenta víctimas mortales del incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, en Suiza.

«Se trata de una tragedia terrible que me ha conmocionado personalmente, al igual que a muchos franceses. Y pienso en las familias que hoy se encuentran sumidas en la angustia, a la espera de noticias de sus seres queridos», manifestó Barrot a la televisión France 2, y recordó que el próximo viernes «se rendirá homenaje a las víctimas y a sus familias en Crans-Montana en un día de luto nacional».

Las tareas de identificación son llevadas a cabo por la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza. La mayoría de los 119 personas heridas presentan quemaduras muy graves y extendidas. EFE

