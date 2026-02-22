Francia convoca al embajador de EE.UU. por injerencia por la muerte de un joven ultra

3 minutos

(Actualiza con los comentarios de Estados Unidos que han provocado la reacción francesa)

París, 22 feb (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este domingo que va a convocar al embajador estadounidense para protestar por lo que considera una injerencia en relación a las críticas lanzadas por la muerte de un joven ultra por la paliza que recibió en Lyon de un grupo de ultraizquierda.

En una entrevista a la emisora de radio France Inter, Barrot señaló que la convocatoria del embajador Charles Koshner se justifica porque «rechazamos toda instrumentalización» de la muerte de Quentin Deranque el sábado 14, dos días después de la paliza que sufrió tras un altercado en la facultad de Sciences Po de Lyon.

El ministro insistió en que Francia no permite que otros países les den lecciones sobre su política interior, después de haber condenado lo que ocurrió con Deranque porque «cualquier acto de violencia, venga de donde venga es condenable», y de haber pedido que se rechace la violencia «en las palabras y en los hechos».

«No tenemos ninguna lección que recibir, en particular de la violencia, de la internacional reaccionaria», subrayó cuando se le hizo notar que no era la primera vez que las autoridades de Estados Unidos o el embajador Kushner -que no es otro que el padre del yerno de Donald Trump- hacen comentarios sobre política interior francesa.

La muerte de Deranque, por la que han sido inculpadas siete personas vinculadas la Joven Guardia, un grupúsculo de ultraizquierda que fue disuelto en junio del año pasado (seis han ingresado en prisión) ha generado un fuerte debate en Francia por la presunta responsabilidad política de La Francia Insumisa (LFI), el partido de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon.

Varios de los imputados tenían una relación más o menos directa con LFI, en particular uno que era el asistente parlamentario del diputado Raphäel Arnoutl, él mismo fundador en 2018 de la Joven Guardia.

El pasado viernes, la Casa Blanca divulgó un mensaje inicialmente redactado por un servicio del departamento de Estado en el que se señalaba que «el extremismo violento de izquierdas está en alza y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública».

El jefe de la diplomacia francesa indicó que al embajador estadounidense también se le va a significar el descontento de Francia por las sanciones impuestas por Estados Unidos a dos personalidades francesas, el antiguo comisario europeo Thierry Breton y el juez de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou.

Sanciones que tienen que ver en el caso de Breton con su acción cuando era comisario europeo para regular la actividad digital, lo que ha generado protestas de los gigantes estadounidenses de internet, respaldadas por la Administración del presidente estadounidense.

Y en el de Guillou con su implicación con el lanzamiento por la CPI de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por las operaciones militares contra la población civil de Gaza. EFE

ac/alf