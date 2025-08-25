Francia convoca al embajador estadounidense que denuncia inacción ante el antisemitismo

(Corrige en primer párrafo el nombre del embajador y en segundo párrafo el parentesco con Trump)

París, 25 ago (EFE).- Las autoridades francesas han convocado este lunes al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, que en una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, se queja de su supuesta inacción contra el antisemitismo en Francia, a pocas semanas de que oficialice el reconocimiento del Estado palestino.

En un comunicado, el Ministerio francés de Exteriores descalifica las declaraciones de Kushner – que es el consuegro del presidente estadounidense, Donald Trump – como «inaceptables» por la forma, pero también por el fondo.

Sobre la forma, el departamento de Exteriores señala que contravienen el derecho internacional, y más en concreto la Convención de Viena en lo que respecta al «deber de no inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados».

A ese respecto, considera que las palabras del representante diplomático «no están a la altura de la calidad del vínculo transatlántico entre Francia y Estados Unidos y de la confianza que debe resultar entre aliados».

Sobre el fondo, rechaza las alegaciones del embajador porque, aunque reconoce que el aumento de los actos antisemitas en Francia desde los ataques de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 «es una realidad que lamentamos», insiste en que «las autoridades francesas están totalmente movilizadas» contra unos actos que «son intolerables».

En su correo a Macron que se filtró el domingo en la prensa, Kushner manifiesta una «profunda inquietud frente al tirón del antisemitismo en Francia y a la ausencia suficiente de (su) Gobierno para combatirlo».

Además, sus críticas van dirigidas al anuncio hecho por el presidente francés en julio de que en septiembre reconocerá el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU, lo que para el representante estadounidense «alienta a los extremistas, fomenta la violencia y pone en peligro el judaísmo en Francia».

La carga del embajador estadounidense está en la línea de la que lanzó también contra Macron el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el pasado día 17 en otro correo le acusó de «alimentar el fuego antisemita» con ese reconocimiento del Estado palestino.

Entonces, la reacción francesa fue más dura, ya que el Elíseo dijo que el análisis de Netanyahu era «erróneo y abyecto » y que no quedaría sin respuesta. EFE

