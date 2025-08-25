The Swiss voice in the world since 1935

Francia convoca al embajador estadounidense que denuncia inacción ante el antisemitismo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Corrige en primer párrafo el nombre del embajador y en segundo párrafo el parentesco con Trump)

París, 25 ago (EFE).- Las autoridades francesas han convocado este lunes al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, que en una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, se queja de su supuesta inacción contra el antisemitismo en Francia, a pocas semanas de que oficialice el reconocimiento del Estado palestino.

En un comunicado, el Ministerio francés de Exteriores descalifica las declaraciones de Kushner – que es el consuegro del presidente estadounidense, Donald Trump – como «inaceptables» por la forma, pero también por el fondo.

Sobre la forma, el departamento de Exteriores señala que contravienen el derecho internacional, y más en concreto la Convención de Viena en lo que respecta al «deber de no inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados».

A ese respecto, considera que las palabras del representante diplomático «no están a la altura de la calidad del vínculo transatlántico entre Francia y Estados Unidos y de la confianza que debe resultar entre aliados».

Sobre el fondo, rechaza las alegaciones del embajador porque, aunque reconoce que el aumento de los actos antisemitas en Francia desde los ataques de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 «es una realidad que lamentamos», insiste en que «las autoridades francesas están totalmente movilizadas» contra unos actos que «son intolerables».

En su correo a Macron que se filtró el domingo en la prensa, Kushner manifiesta una «profunda inquietud frente al tirón del antisemitismo en Francia y a la ausencia suficiente de (su) Gobierno para combatirlo».

Además, sus críticas van dirigidas al anuncio hecho por el presidente francés en julio de que en septiembre reconocerá el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU, lo que para el representante estadounidense «alienta a los extremistas, fomenta la violencia y pone en peligro el judaísmo en Francia».

La carga del embajador estadounidense está en la línea de la que lanzó también contra Macron el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el pasado día 17 en otro correo le acusó de «alimentar el fuego antisemita» con ese reconocimiento del Estado palestino.

Entonces, la reacción francesa fue más dura, ya que el Elíseo dijo que el análisis de Netanyahu era «erróneo y abyecto » y que no quedaría sin respuesta. EFE

ac/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR