Francia decreta la alerta roja por calor en el valle del Ródano para este domingo
París, 10 ago (EFE).- Francia decretó la alerta roja por altas temperaturas en doce departamentos del valle del Ródano, con temperaturas «excepcionales» en el suroeste del país para este lunes, mientras que la alerta será naranja en todo el sur del Loira.
El servicio nacional de meteorología Meteo France indica que las temperaturas marcarán un «pico breve pero intenso» en buena parte del país, con algunas ciudades que podrían registrar récord de temperatura.
Se prevén 41 grados en Toulouse, 40 en Burdeos, 38 en Lyon o 36 en Rennes.
En total, además de los doce departamentos en alerta roja, otros 41 lo estarán en naranja, lo que coloca a dos tercios del país en situación excepcional, de la que solo escapa el norte del país.
Se trata de la segunda ola de calor que afecta al país, tras la de finales de junio y principios de julio, cuando el termómetro superó los 40 grados.
En el sur del país este lunes están previstas las temperaturas más elevadas, antes de que el martes se moderen ligeramente aunque estarán por encima de los 30 grados en numerosos puntos del país.
En París la ola llega con cierto retraso y se espera un pico el martes, con máximas de 38 grados, antes de que una tormenta prevista el miércoles no haga bajar los termómetros, que se mantendrán entorno a los 35 grados. EFE
