The Swiss voice in the world since 1935

Francia decreta la alerta roja por calor en el valle del Ródano para este domingo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 10 ago (EFE).- Francia decretó la alerta roja por altas temperaturas en doce departamentos del valle del Ródano, con temperaturas «excepcionales» en el suroeste del país para este lunes, mientras que la alerta será naranja en todo el sur del Loira.

El servicio nacional de meteorología Meteo France indica que las temperaturas marcarán un «pico breve pero intenso» en buena parte del país, con algunas ciudades que podrían registrar récord de temperatura.

Se prevén 41 grados en Toulouse, 40 en Burdeos, 38 en Lyon o 36 en Rennes.

En total, además de los doce departamentos en alerta roja, otros 41 lo estarán en naranja, lo que coloca a dos tercios del país en situación excepcional, de la que solo escapa el norte del país.

Se trata de la segunda ola de calor que afecta al país, tras la de finales de junio y principios de julio, cuando el termómetro superó los 40 grados.

En el sur del país este lunes están previstas las temperaturas más elevadas, antes de que el martes se moderen ligeramente aunque estarán por encima de los 30 grados en numerosos puntos del país.

En París la ola llega con cierto retraso y se espera un pico el martes, con máximas de 38 grados, antes de que una tormenta prevista el miércoles no haga bajar los termómetros, que se mantendrán entorno a los 35 grados. EFE

lmpg/mar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR