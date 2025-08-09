Francia favorable a disolver el grupo de Minsk tras el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán

The Swiss voice in the world since 1935

París, 9 ago (EFE).- El Ministerio francés de Exteriores aplaudió este sábado el acuerdo de paz suscrito entre Armenia y Azerbaiyán en Washington y se mostró favorable a acceder al deseo de ambos países de disolver el grupo de Minsk creado en la OSCE para atajar ese conflicto.

En un comunicado, Exteriores considero´»un avance determinante» el acuerdo y pidió su firma y ratificación «lo antes posible» para «finiquitar el proceso».

«En ese contexto, Francia suscribe el llamamiento conjunto de las partes a entablar la disolución de las estructuras del grupo de Minsk de la OCDE», agregó París.

Ese grupo fue creado en 1992 y reúne a las naciones europeas y a Estados Unidos para buscar una solución pacífica al conflicto entre esos dos países.

«La normalización de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, el desarrollo de la conectividad regional y la reapertura de las fronteras, respetando la integridad territorial y la soberanía de los Estados y los principios establecidos en la Declaración de Alma-Ata de 1991, deben permitir que el Cáucaso Meridional se convierta en una zona de paz y prosperidad, en beneficio de las poblaciones de la región», agregó Exteriores. EFE

