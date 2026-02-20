Francia levanta las restricciones por dermatosis salvo en un punto por un caso en España

2 minutos

París, 20 feb (EFE).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, anunció este viernes el levantamiento de las restricciones a los movimientos del ganado vacuno por la dermatosis salvo en una pequeña área junto a la frontera española de Cataluña por el alcance de un caso de la enfermedad detectado en el lado español.

Genevard destacó, en una entrevista a la emisora France Inter que «desde el 2 de enero no tenemos ningún caso de dermatosis» en Francia, lo que a su juicio demuestra que «el tiempo y el protocolo escogido nos ha dado la razón».

Se refería así a la política de vacunación masiva de bovinos con casi dos millones en las zonas reglamentadas en las que se había detectado algún caso de la enfermedad (117 focos identificados desde el 29 de junio), y a la más controvertida del sacrificio de todos los animales de las explotaciones en las que hay algún infectado, a la que se han opuesto algunos sindicatos agrícolas.

La ministra precisó que se levantan las restricciones al transporte de animales vivos o de su comercio en «todas las zonas reglamentadas, con la excepción de una pequeña parte» del departamento de los Pirineos Orientales a causa de «un caso en España».

Aunque dejan de estar en vigor esas limitaciones a los movimientos de ganado dentro de Francia, las exportaciones van a seguir sometidas a declaraciones y a la existencia de acuerdos bilaterales.

Desde el comienzo de la epidemia en Francia a mediados de 2025, se establecieron seis zonas reglamentadas, la primera durante el verano en cinco departamentos del este, junto a la frontera suiza e italiana.

Sólo una pequeña parte de una de ellas en los Pirineos Orientales va a seguir activa, dependiente de la evolución de la epidemia en el lado español de la frontera.

Por otro lado, Genevard indicó que la futura «ley de urgencia agrícola» que está preparando su Gobierno va a flexibilizar el dispositivo para acabar con los lobos que atacan el ganado y precisó que este año se podrán matar «algo más de 200», en concreto el 21 % de su población en Francia, que se estima en algo más de 1.000 ejemplares.

La ministra puntualizó que eso no significa que «el lobo se caza como otras especies, puesto que está protegida, pero que hay que disminuir la depredación».

En concreto, se amplía la posibilidad de aplicar lo que llamó «el tiro de defensa» para los lobos que se consideren responsables de ataques al ganado. EFE

ac/cat/jgb