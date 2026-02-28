Francia pide prudencia a sus ciudadanos en Oriente Medio

París, 28 feb (EFE).- El Gobierno francés pidió este sábado a sus ciudadanos en Oriente Medio ser «prudentes» y transmitió que los servicios diplomáticos estaban preparados para la crisis y que la mayor prioridad de París es la «protección» de sus nacionales en la región.

En declaraciones a la televisión pública France 2 tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, con las consiguientes represalias iraníes posteriores, la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, afirmó que la crisis «se había visto venir».

«Evidentemente hubo muchos anuncios», indicó, si bien no se sabía «exactamente el momento» en el que se podían desencadenar los ataques.

Eso permitió que las embajadas estuvieran «listas», dijo, por lo que invitó a seguir las consignas que los servicios diplomáticos den para cada país.

«Es evidente -razonó Rufo- que nos encontramos en una situación de escalada militar. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas».

Por el momento, el Ejecutivo francés no ha expresado su postura política oficial tras los ataques, si bien fuentes del Ministerio de Exteriores precisaron que será el palacio del Elíseo, sede de la Presidencia, el encargado de transmitirla. EFE

