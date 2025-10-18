Francia rescata a 185 migrantes en el mar que trataban de llegar en barco a Inglaterra

París, 18 oct (EFE).- Un total de 185 migrantes fueron rescatados en el mar por los servicios franceses entre el viernes por la mañana y el sábado cuando trataban de llegar de forma clandestina en diferentes embarcaciones a las costas inglesas.

Las cifras las publicó este sábado en un comunicado la Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte, y detalló las operaciones de salvamento, la primera de las cuales tuvo lugar el viernes por la mañana.

El centro de vigilancia marítima la puso en marcha después de que unas patrullas terrestres hubieran detectado la salida de una embarcación desde la bahía del Somme.

Se movilizó un remolcador, el VB Abeille Normandie y un avión de vigilancia de la Policía de Fronteras. Una vez que el remolcador se puso a la altura del bote donde iban los migrantes, todos ellos pasaron al VB Abeille Normandie, que los dejó en el puerto de Boulogne sur Mer.

En paralelo, otras 80 personas fueron rescatadas de otra embarcación de migrantes que había sufrido una avería después de haber recuperado a la mayor parte de los pasajeros en Equihen-Plage, una localidad costera francesa. También fueron desembarcados en Boulogne sur Mer.

El viernes por la noche, el centro de vigilancia marítima CROSS Gris-Nez decidió enviar un barco, el Mink, y un avión de vigilancia para localizar una embarcación de la que se había informado que había salido de la zona de las dunas de la Slack.

Una vez que el Mink llegó a la zona donde estaba la patera de migrantes, una parte de los pasajeros solicitaron asistencia y 24 de ellos fueron trasbordados y llevados al puerto de Calais. El resto quisieron continuar la travesía en dirección del Reino Unido.

La Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte recuerda que no fuerza los rescates si no se tiene el consentimiento de los migrantes por el riesgo para su vida en caso de naufragio.

Las travesías clandestinas de Francia al Reino Unido están lejos de haberse detenido después del acuerdo entre los dos países firmado el pasado mes de julio precisamente con ese objetivo.

El acuerdo prevé que Londres puede expulsar a Francia a los migrantes que hayan llegado en patera pero en contrapartida acepta sobre una base recíproca en términos numéricos acoger a otros si cumplen una serie de condiciones.

En particular si nunca han tratado de hacer la travesía de forma irregular y si pueden justificar vínculos familiares o personales con el Reino Unido.

Desde comienzos de año más de 35.000 personas han llegado de forma clandestina por vía marítima a las costas inglesas desde Francia, y son cerca de 187.000 desde que en 2018 este fenómeno empezó a adoptar una dimensión masiva. EFE

