Francia rescata en un día a 111 migrantes que intentaban llegar a Inglaterra en patera

París, 13 ago (EFE).- Un total de 111 migrantes fueron rescatados este martes por los servicios franceses cuando trataban de cruzar de forma clandestina el canal de la Mancha para llegar a las costas de Inglaterra.

La Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte ha dado esa cifra este miércoles en un comunicado en el que detalla las diferentes operaciones de rescate, que se añaden a las que se han sucedido desde comienzos de año, en las que ha prestado asistencia a cerca de 4.500 personas.

La primera de este martes se produjo al comienzo de la noche en la playa de Malo les Bains en una embarcación sobrecargada y que además tenía una avería en el motor.

Los servicios franceses recuperaron en una primera fase a 52 personas, que fueron conducidas al puerto de Calais. Una parte de los ocupantes de esa barca quisieron seguir pero más tarde solicitaron ayuda y otros 39 migrantes fueron llevados a Calais.

Por la mañana se produjeron otras intervenciones en el sector de Veules les Roses, donde fueron rescatadas tres personas que habían caído al agua, desembarcadas en la playa de Hardelot, y otra que pidió asistencia algo más tarde, desembarcada por su parte en Boulogne sur Mer.

También por la mañana se llevó a cabo otra doble operación de rescate para 16 personas frente a la costa de Saint Cécile.

Según el recuento de la Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte, en lo que llevamos de 2025 ha contabilizado 16 muertos en sus operaciones de rescate en el mar, que no incluyen los migrantes que han perdido la vida en otras áreas como las playas o en zonas portuarias.

La ONG Utopia 56, especializada en la asistencia de migrantes sin papeles, tiene su propia lista en la que lleva registrados este año 28 personas muertas en el intento de llegar de forma clandestina al Reino Unido, la última en la noche del lunes al martes en la playa de Dunkerque.

Las travesías por el canal de la Mancha han ido creciendo en los últimos años y en lo que llevamos de 2025 son más de 25.000 los que han llegado al Reino Unido por esa vía, un 49 % más que en el mismo periodo de 2024. EFE

