Francia sigue negociando con Argelia para liberar al periodista deportivo Gleizes

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París, 3 may (EFE).- El Gobierno francés aprovechó este domingo el Día mundial de la Libertad de Prensa para asegurar que sigue «negociando con las autoridades de Argelia» para lograr la liberación del periodista deportivo francés Christophe Gleizes, encarcelado en el país magrebí por una condena a 7 años de prisión por apología del terrorismo.

En su comunicado, las autoridades francesas pidieron también a Israel que respete «el derecho internacional humanitario» en la Franja de Gaza y en el sur del Líbano, donde París aseguró apoyar a Beirut en la investigación de la muerte de cuatro periodistas en marzo por bombardeos llevados a cabo por el ejército israelí.

«El ataque deliberado contra periodistas, cuando se comprueba, constituye un crimen de guerra», advirtió el Ministerio de Exteriores de Francia.

Respecto al caso de Gleizes, Francia aseguró que «continúa negociando con Argelia» para conseguir que el joven «quede libre y regrese a Francia».

Especializado en información sobre fútbol, Gleizes, de 37 años, fue arrestado a mediados de 2025 cuando se había desplazado a Argelia para efectuar varios reportajes, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.

El colaborador de las publicaciones So Foot y Society fue condenado en junio de 2025 por un tribunal de primera instancia a siete años de prisión por «apología del terrorismo», pena confirmada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Argelia.

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), movilizada desde el principio para su liberación, anunció este domingo la convocatoria de una rueda de prensa para este martes 5 de mayo en las que los padres de Gleizes, Sylvie y Francis Godard, darán las últimas noticias sobre su hijo, tras haber visitado recientemente Argelia.

Este encarcelamiento sucede en medio de las ya de por sí complicadas relaciones entre París y Argel, que se tensionaron desde que en 2024 el presidente francés, Emmanuel Macron, reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Ejemplo del roce entre ambos países, y que evoca al de Gleizes, ha sido el reciente caso del escritor francoargelino Boualem Sansal, hoy con 81 años y enfermo de cáncer.

Sansal permaneció entre rejas en Argelia durante un año, entre noviembre de 2024 y 2025, tras haber sido condenado a cinco años de prisión por «atentar contra la unidad nacional» por unas declaraciones que dio en una entrevista sobre la historia de la soberanía marroquí.

El escritor logró un indulto por parte del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, gracias a la mediación de Alemania. EFE

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