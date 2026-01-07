Francia suspende mañana importaciones de productos con sustancias prohibidas en la UE

2 minutos

París, 7 ene (EFE).- Francia suspenderá a partir de mañana jueves las importación de productos agrícolas tratados con cinco fungicidas y herbicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea por un período máximo de un año, a la espera de que la Comisión Europea adopte las medidas «adecuadas», según un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial.

Las sustancias prohibidas en cuestión son fungicidas y herbicidas utilizados para tratar frutas y hortalizas procedentes de Sudamérica y de otros lugares del mundo.

El decreto estipula un plazo máximo de un mes para la liquidación de las existencias tras su entrada en vigor.

«Esta prohibición finalizará con la entrada en vigor de las medidas adecuadas por parte de la Comisión Europea o, en su defecto, un año después de su entrada en vigor», señala el decreto.

El texto también exige a las empresas del sector alimentario implementar controles para garantizar que los productos importados no contengan las sustancias prohibidas señaladas.

Se trata, en concreto, del mancozeb, utilizado para tratar aguacates, mangos, uvas de mesa, fresas, melones, lechugas y pimientos; tiofanato-metil (cítricos, manzanas, peras, membrillos, nísperos, cítricos, soja o avena); glufosinato (patatas); carbendazim; y benomyl (cítricos, manzanas, peras, nísperos, albaricoques, melocotones, uvas, mangos, papayas, tomates y algunos cereales).

El Ministerio de Agricultura matizó esta semana que, aunque una parte significativa de los productos proviene de Sudamérica, el decreto no está dirigido contra esa región sino contra cualquier país del mundo que trate las frutas y verduras en cuestión con una de las cinco sustancias citadas.

El decreto también exige la recopilación o el análisis de información sobre el origen de los alimentos adquiridos, así como análisis para comprobar la ausencia de residuos cuantificables de las sustancias prohibidas. EFE

