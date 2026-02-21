Francia trabaja en una posición unida de la UE ante el nuevo escenario arancelario

2 minutos

París, 21 feb (EFE).- Francia trabaja en estrecho contacto con la Comisión Europea y con los otros países de la Unión Europea (UE) para evaluar las consecuencias del nuevo escenario que se abra tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles y cree que será necesaria una postura común.

Esta es la actitud manifestada este sábado por las autoridades francesas después de que el Supremo diera un revés a Donald Trump al invalidar la normativa que el presidente estadounidense utilizó para lanzar su guerra arancelaria el pasado año.

Fuentes del Ministerio de Exteriores explicaron que Francia está en estrecho contacto con el Ejecutivo comunitario y con los miembros de la UE para analizar esa decisión y sus consecuencias, sin entrar en su contenido.

A partir de ahí, insistieron en que «será necesaria una posición unida de la Unión Europea».

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró este sábado el dictamen del Supremo, que a su parecer es una muestra de que hay «poderes y contrapoderes en las democracias», pero se mostró prudente sobre las consecuencias porque, como recordó, solo unas horas después Trump anunció que iba a aplicar nuevos aranceles.

«Por tanto, vamos a mirar exactamente las consecuencias, lo que se puede hacer, y vamos a adaptarnos», puntualizó Macron, que añadió que Francia quiere seguir exportando y hacerlo «con las reglas más leales posibles», con «reciprocidad» y sin sufrir «decisiones unilaterales».

Trump dio una nueva vuelta de tuerca este sábado y, después de anunciar el viernes una primera salva general de aranceles del 10 % a las importaciones de todos los países como réplica al Supremo, dijo que los subirá al 15 %. EFE

