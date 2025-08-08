Francia vive una nueva ola de calor con temperaturas de hasta 41ºC

Francia vive a partir de este viernes su segunda ola de calor del período estival, con temperaturas de hasta 41ºC, que podría agravar la sequía en el sur del país y provocar nuevos incendios.

La primera, que golpeó al país europeo entre el 19 de junio y el 6 de julio, registró 480 muertes adicionales por encima de los niveles habituales, indicaron las autoridades sanitarias.

La nueva ola de calor, que alcanzará su máximo el domingo y a inicios de la próxima semana, llega cuando los bomberos siguen luchando por extinguir un incendio cerca de Narbona, en el sur del país.

El fuego se propagó por 17.000 hectáreas antes de ser estabilizado el jueves por la tarde, y dejó una persona fallecida. Es uno de los peores incendios en Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

El servicio meteorológico Météo-France decretó la alerta naranja, la segunda más alta, en 11 departamentos del sur este viernes, a los que se sumarán seis más el sábado.

Con temperaturas de hasta 41ºC el domingo, Météo-France también alertó de un riesgo «elevado» de incendios en la región mediterránea, que podría agravar la sequía y el temor de los viticultores.

«Las muy altas temperaturas deberían intensificarse a principios de la próxima semana» y mantenerse al menos hasta la segunda mitad de la semana, precisó el servicio meteorológico.

En Lyon, la ciudad francesa que más frecuentemente está en alerta por ola de calor, los habitantes se preparan para este nuevo aumento de temperaturas que deberían rozar los 40°C este fin de semana.

Instalada bajo una pérgola en la plaza Bellecour, Séléna, una empleada de 22 años de la red de transporte, está tomando un descanso: «Intento protegerme del sol».

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.

El mundo vivió el tercer mes de julio más cálido jamás registrado, con una temperatura media 1,25°C superior al mismo período en la era preindustrial (1850-1900), según el servicio europeo Copernicus.

