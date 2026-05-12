Francia y África pedirán al G7 corregir desigualdades en la arquitectura financiera global

3 minutos

Nairobi, 12 may (EFE).- Los Gobiernos de Francia y África exigirán al Grupo de los Siete (G7) corregir desigualdades en la arquitectura financiera global, un acuerdo al que llegaron al término de la cumbre francoafricana de dos días celebrada en Nairobi, que contó con la asistencia de 35 jefes de Estado y de Gobierno del continente.

«Exigiremos una mayor responsabilidad a las principales economías del mundo para corregir y abordar los desequilibrios globales. Eso es lo que defenderemos en el G7», declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la clausura de la Cumbre África Adelante.

La 52.ª Cumbre del G7 (foro integrado por las siete economías más industrializadas y avanzadas del mundo), que tendrá lugar en la ciudad francesa de Évian-les-Bains entre el 15 y el 17 de junio, servirá para que los países africanos, con el respaldo del Elíseo, pidan una reforma de la arquitectura financiera global.

Así, subrayó Macron, se corregirían problemas como la fragmentación de las cadenas de valor, las tensiones comerciales, la inestabilidad geopolítica o la «insuficiente» valoración de las materias primas africanas.

Esta iniciativa conjunta invitará a las economías del G7 a «convertirse en accionistas» del Banco Africano de Desarrollo y a brindar garantías.

Por su parte, el presidente de Kenia, William Ruto, informó de que se acordó en la cumbre de Nairobi desarrollar un mecanismo para obtener recursos «a gran escala y con rapidez» para el desarrollo de los propios países africanos.

En ese sentido, Ruto detalló que no pedirán dinero a los países del G7, sino colaboración y garantías para que las naciones del continente puedan movilizar sus recursos y emprender el desarrollo de su infraestructura.

«En el pasado hemos pedido ayuda, préstamos y otras cosas. Ahora decimos que hay cosas que podemos hacer por nuestra cuenta», añadió Ruto, quien ha sido invitado a la cumbre del G7.

La Cumbre África Adelante es la primera de este tipo que acoge un país anglófono desde que empezaron estas reuniones en 1973, y a ella han asistido figuras internacionales tan relevantes como el secretario general de la ONU, António Guterres, o el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Entre los mandatarios africanos presentes destacaron el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y los presidentes de Ruanda, Paul Kagame; de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi; de Egipto, Abdelfatah al Sisi; o de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.

Unas 6.000 personas se reunieron durante estos dos días en Nairobi, entre delegaciones de organizaciones regionales, instituciones financieras, líderes empresariales, ejecutivos e inversores.

La primera jornada, que tuvo lugar el lunes en la Universidad de Nairobi, se centró en un foro de negocios, en asuntos culturales y en el deporte.

Esta segunda jornada acogió una sesión política e institucional con los líderes africanos, que abordaron asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en esta cumbre nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona. EFE

pmc-pa/rod

(foto) (vídeo)