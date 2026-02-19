Francisco Egas y Esteban Paz se enfrentarán en las elecciones de la Federación Ecuatoriana

Quito, 19 feb (EFE).- Las elecciones para presidir la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tienen hasta el momento dos candidatos confirmados: el actual presidente, Francisco Egas, que se presentará a la reelección para un tercer mandato consecutivo, y el exdirigente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Esteban Paz.

A través de un comunicado, Egas anunció la inscripción de su candidatura, en la que afirma tener el respaldo del 78 % de los miembros del Congreso Ordinario de la FEF, el órgano encargado de elegir a la nueva directiva.

Con miras a la votación prevista para el 17 de marzo, Egas defiende la legalidad de su nueva candidatura al señalar que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la FIFA determinaron que su primer mandato 2019-2023 «no se computa dentro del límite establecido por la reforma estatutaria de la FEF en 2023».

De acuerdo a esta posición, esto lo habilita jurídicamente para una nueva candidatura, sin violar las reglas internas de la Federación.

La candidatura de Egas fue inscrita con el aval de 18 clubes del fútbol profesional, 21 de las asociaciones provinciales de fútbol del país, los seis votos correspondientes al fútbol amateur —en su totalidad—, y el apoyo del fútbol femenino, el fútbol sala y el fútbol playa.

A esa base se suman los votos de los gremios de árbitros y entrenadores. En conjunto, la coalición abarca prácticamente todos los estamentos que conforman la estructura del fútbol ecuatoriano, según se destacó en el comunicado.

Por su parte, Paz tiene una larga trayectoria como dirigente deportivo al mando de Liga de Quito, en el que estuvo más de 25 años a cargo de su gestión, con la que le llevó a ganar varios títulos internacionales como una Copa Libertadores (2008), dos Copas Sudamericanas (2009 y 2023), además de dos Recopas Sudamericanas (2009 y 2010).

En 2024, Paz salió de Liga de Quito e inició un nuevo proyecto con el Leones, al que el año pasado logró ascender a la segunda división ecuatoriana, pero del que se ha apartado de la presidencia del club para ser candidato a la presidencia de la FEF. EFE

