Franklin Templeton espera meses complicados para economía mexicana por revisión del T-MEC

3 minutos

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- La economía mexicana mantiene resiliencia en 2025, pero enfrentará meses “complicados” por la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), riesgos de inflación importada y una desaceleración del empleo, advirtió Nadia Montes de Oca, gestora de portafolio senior para el país en Franklin Templeton.

La especialista anticipó en el webinar ‘Perspectiva económica y de mercados sobre México y el mundo’ que el tipo de cambio permanezca en un rango de 18 a 19 pesos por dólar, con un ciclo de recortes adicionales de Banco de México hacia 7,5 %-7,25 % al cierre del año, luego de que Banxico desaceleró a 25 puntos base su último recorte, tras cuatro consecutivos de 50.

Montes de Oca sostuvo que el entorno externo ha favorecido a México porque la confrontación comercial de Estados Unidos se concentra en China, lo que modera la presión directa sobre el país.

Aun así, alertó que la revisión del T-MEC generará volatilidad y postergará decisiones de inversión.

“Varios planes de las empresas que tenían como de inversión aquí, simplemente se pospusieron, no se cancelaron (…) hasta después de la negociación del tratado”, dijo.

Además, sostuvo que el resto del año podrá presentar “unos meses bastante complicados” para México, aunque confió en que, «en general, va a ser positivo”.

En precios, la visión central de la empresa gestora de inversiones Franklin Templeton es de inflación “contenida”, aunque con sesgo al alza por aranceles y bienes importados desde EE.UU.

De cara a la política monetaria, esperó que la tasa de referencia del Banco de México siga a la baja en sus próximas decisiones de política monetaria.

Sobre la paridad del peso frente al dólar estadounidense, afirmó que no han observado una fortaleza de la divisa mexicana, “sino más bien una debilidad generalizada del dólar”.

A nivel interno, la experta subrayó señales de desaceleración en el mercado laboral, con un dato negativo en junio —el primero desde la pandemia— y un crecimiento del producto interno bruto (PIB) plano para el cierre de 2025, pese al repunte reciente asociado a la menor severidad esperada de aranceles en EE.UU.

En su lectura, el consumo podría resentir la “inflación importada” si los costos externos se trasladan al consumidor.

Mercados y asignación de portafolio

En renta variable, Franklin Templeton observó a la Bolsa mexicana “atorada” en una banda por la cercanía del proceso del T-MEC, con sesgos defensivos y oportunidades selectivas —por ejemplo, en Fibras—, mientras que la salida de extranjeros del mercado local obedece a la sensibilidad de México a la economía estadounidense.

En Estados Unidos, aún ven potencial táctico por reportes corporativos y el posible recorte de la Reserva federal (Fed) de EE.UU., pero con cautela por valuaciones altas. EFE

