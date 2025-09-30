Fuerzas Armadas de Ecuador presentan denuncia por «secuestro» de 17 militares en protestas

2 minutos

Quito, 30 sep (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron este martes de que presentaron una denuncia formal por el «secuestro» de 17 militares el pasado domingo en el marco de la huelga nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra del alza del diésel, entre otros reclamos.

«Tras los lamentables hechos de secuestro de personal militar ocurridos en el contexto del Paro Nacional, se ha procedido a la presentación inmediata y formal de la denuncia ante las autoridades judiciales competentes», señalaron las Fuerzas Armadas.

La denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentó el pasado 28 de septiembre de 2025, por «secuestro», informó en sus redes sociales.

Añadió que la denuncia fue interpuesta por personal militar de la Cuarta División del Ejército Amazonas y se refiere a militares retenidos en el sector de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, donde el domingo murió un manifestante, presuntamente alcanzado por disparos de militares, según la Conaie.

Ese día también resultaron heridos doce militares, según el Gobierno.

«Las Fuerzas Armadas condenan enérgicamente estos actos criminales que atentan contra la integridad de nuestros soldados», anotaron.

El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, dijo el lunes desconocer la retención de militares que denuncia el Gobierno. «Nosotros no somos pueblos que secuestramos. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar», indicó.

Vargas señaló también que «hay mucha gente infiltrada» del «mismo Gobierno» en las protestas, mientras el Gobierno ha denunciado «actos terroristas» en el marco de las manifestaciones, que también atribuye a «infiltrados».

El detonante de estas protestas fue la eliminación de la subvención estatal al diésel decretada por el presidente, Daniel Noboa, el 12 de septiembre, que hizo que el precio de este combustible subiese de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

En este martes, el noveno día de protestas, se mantiene el bloqueo en varias vías, especialmente en la provincia de Imbabura, epicentro de las manifestaciones.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE

sm/rod