Fuerzas de Estados Unidos interceptan otro petrolero en el Caribe

Nueva York, 9 ene (EFE).- Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes el petrolero Olina en el Caribe, en una acción coordinada entre el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.

La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de marines de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, que despegaron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje.

En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un «mensaje claro» de que «no existe refugio seguro para los criminales», en el marco de los esfuerzos del Gobierno para combatir «actividades ilegales transnacionales» en el hemisferio occidental, aunque las autoridades no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia. EFE

