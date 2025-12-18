Fundéu Guzmán Ariza: «colapso», la palabra del año 2025 en la República Dominicana

Santo Domingo, 18 de diciembre (EFE).- «Colapso» es la palabra del año 2025 en la República Dominicana para Fundéu Guzmán Ariza.

Durante el año 2025, «colapso» se ha convertido en un término recurrente en los espacios informativos.

Aunque su uso se ha asociado principalmente al derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido en la madrugada del martes 8 de abril —la mayor tragedia registrada en la República Dominicana en décadas, con 236 muertos y 180 heridos—, la palabra aparece también con frecuencia en noticias sobre otros acontecimientos, como el colapso del sistema eléctrico durante el apagón general del 11 de noviembre, fallos en infraestructuras viales y diversas crisis institucionales.

La evolución de un término médico

«El orden y el respeto a la ley sufrieron ayer otro colapso». Así comenzaba el editorial del periódico El Caribe en su edición del 17 de diciembre de 1965, hace sesenta años.

Este uso hiperbólico normal en la redacción periodística ha evolucionado con el tiempo y hoy «colapso», voz que tiene su origen en el latín «collapsus», participio pasado de «collābi»: ‘caer’, ‘arruinarse’, se usa además para describir eventos físicos tangibles, como la caída de un puente o el derrumbe de una estructura.

Sin embargo, en su primera aparición en el «Diccionario de la lengua española» (DLE), en el año 1884, «colapso» se define como un término de uso exclusivamente médico, con una sola acepción: ‘Postración repentina de las fuerzas vitales, determinada por debilidad de la influencia necesaria de los centros nerviosos’.

Antes, el «Gran diccionario de la lengua española» de 1852, de De Castro y Rossi, lo definía de forma más escueta como ‘postración física o abatimiento, o debilidad cerebral’.

En 1992 el DLE incorporó dos nuevos significados que se mantienen hasta la edición actual (‘destrucción, ruina de una institución, sistema, estructura, etc.’ y ‘paralización a que pueden llegar el tráfico y otras actividades’), además de la acepción ‘deformación o destrucción bruscas de un cuerpo por la acción de una fuerza’, que se utiliza en mecánica pero también es extensible al lenguaje general.

Usos y contextos en la República Dominicana

En abril y los meses siguientes, y debido a su impacto mediático, el hecho que dominó los titulares y cargó la palabra «colapso» de un matiz especialmente funesto fue la tragedia del Jet Set con sus cifras devastadoras y sus incuantificables secuelas emocionales en la población.

En septiembre el término se mantuvo en la agenda informativa a raíz del desplome del puente que comunica a Yamasá con el distrito municipal de Don Juan, en Monte Plata, provincia y municipio de la República Dominicana.

Este accidente causó la muerte de un conductor y aisló a varias comunidades por varios días, lo cual avivó el debate en los medios sobre el mantenimiento de obras públicas construidas en décadas pasadas.

Otro colapso, esta vez del tránsito en el Gran Santo Domingo, provocado por lluvias intensas y el caos vehicular en las principales avenidas de la capital, acaparó los titulares en octubre y noviembre.

De igual modo, tras el apagón general del 11 de noviembre, los medios recurrieron con frecuencia a la voz «colapso» al analizar las causas del fallo eléctrico que paralizó el transporte y afectó de manera generalizada las actividades productivas del país.

Finalmente, durante este mes de diciembre, el término «colapso» se ha utilizado recurrentemente para aludir a la crisis institucional provocada por el recién descubierto desfalco ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), entidad llamada a garantizar la protección sanitaria de los sectores más vulnerables del país, que ha provocado su colapso financiero y dado lugar a un sonado proceso judicial actualmente en curso.

Cómo se eligió

La palabra ganadora de este año fue presentada por Fundéu Guzmán Ariza el 8 de diciembre junto a otras siete candidatas: «apagón», «dólar», «financierización», «narco», «reality» y «solidaridad».

De estas resultaron tres finalistas por la cantidad de votos que alcanzaron: «apagón», «colapso» y «reality».

Tras una segunda ronda de votaciones, «colapso» resultó ganadora con un 58.8 % de los votos, seguida de «apagón» (29.4 %) y «reality» (17.6 %).

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la Fundéu RAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza. EFE

