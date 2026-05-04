FundéuRAE: “dress code”, alternativas en español

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Madrid, 04 may (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la expresión inglesa “dress code” puede sustituirse en español por “código de vestimenta” o “reglas de vestuario”, entre otras opciones.

Es habitual encontrar en los medios de comunicación frases como las siguientes: “La pregunta del millón en cada Met Gala: ¿cumple con el dress code?”, “La fiebre del ‘dress code’ en los conciertos: clave para sentirse parte del grupo y una oportunidad de negocio” o “El ‘dress code’ más original: invitados con trajes regionales en la boda viral de una extremeña”.

Para aludir a la forma de vestir que se debe llevar en un evento concreto se usa frecuentemente el anglicismo “dress code”. Dado que en español ya existen alternativas asentadas, como “código” o “reglas de vestimenta” (o “de vestuario”) o “(normas de) etiqueta”, es recomendable emplearlas, pues se refieren de manera transparente a este concepto.

Por lo tanto, en los enunciados anteriores habría sido preferible escribir “La pregunta del millón en cada Met Gala: ¿cumple con las reglas de vestimenta?”, “La fiebre del código de vestuario en los conciertos: clave para sentirse parte del grupo y una oportunidad de negocio” y “El código de vestimenta más original: invitados con trajes regionales en la boda viral de una extremeña”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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