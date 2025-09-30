Fundador y director de Spotify asume su presidencia y nombran a dos para reemplazarle

The Swiss voice in the world since 1935
Nueva York, 30 sep (EFE).- La empresa de ‘streaming’ musical Spotify anunció este martes que su fundador y director ejecutivo, el sueco Daniel Ek, dejará ese cargo después de casi dos décadas, para asumir el de presidente de la compañía a partir del 1 de enero del 2026.

La nueva dirección ejecutiva será compartida por los actuales copresidentes, Gustav Söderström, que es también director de productos y tecnología, y Alex Norström, director comercial, que se reportarán con Ek y serán parte de la junta directiva si lo aprueban los accionistas, informó Spotify en un comunicado.

«En los últimos años, he cedido gran parte de la gestión diaria y la dirección estratégica de Spotify a Alex y Gustav, quienes han dado forma a la empresa desde nuestros inicios y ahora están más que preparados para guiar nuestra próxima fase», indicó Ek, de 42 años.

El anuncio se produce después de que Ek recibiera críticas en los últimos meses por invertir en una empresa de armas e inteligencia artificial (IA), lo que llevó a varios artistas dejaran la plataforma.

Ek anunció en julio que había liderado una ronda de inversión de casi 700 millones de dólares, a través de una firma personal, en la empresa europea de defensa Helsing, que él ahora preside.

Según el comunicado, el cambio en la cúpula reflejará «más fielmente la estructura de un presidente europeo, donde (Ek) determinará la asignación de capital, planificará el futuro a largo plazo de Spotify y seguirá brindando apoyo y orientación a su equipo directivo».

Spotify, lanzada en 2008, ofrece más de 100 millones de canciones y cuenta con 696 millones de usuarios y 276 millones de suscriptores en 184 mercados, un 11% y un 12% más respectivamente que hace un año.

Ek, que ahora tiene un patrimonio neto de 9.800 millones de dólares según Forbes, ha llevado al gigante del ‘streaming’ a tener una capitalización de mercado de 140.000 millones de dólares.

Las acciones de Spotify cayeron un 6 % tras el anuncio. EFE

