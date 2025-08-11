Funeral de cinco periodistas de Al Jazeera muertos en un bombardeo israelí en Gaza

afp_tickers

4 minutos

Los funerales de los cinco periodistas de la cadena catarí Al Jazeera fallecidos el domingo en un ataque israelí en la Franja de Gaza, entre ellos un reportero muy conocido, empezaron este lunes en el territorio palestino devastado por 22 meses de guerra.

Decenas de hombres, algunos entre lágrimas, llevaron los cuerpos de las víctimas al cementerio Sheikh Redouan de Ciudad de Gaza la mañana del lunes, constató un camarógrafo de AFP.

Los cinco hombres son los reporteros Anas al Sharif y Mohammed Qreiqeh, y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

También murió en el ataque israelí un periodista independiente, Mohammed Al Khaldi, que colaboraba ocasionalmente con medios locales, según el director del hospital Al Chifa.

El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra Anas al Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera de 28 años, a quien calificó de «terrorista» que «se hacía pasar por periodista».

La cadena catarí afirmó que sus empleados murieron en un «ataque israelí dirigido» contra su carpa en Ciudad de Gaza, afuera del hospital Al Chifa.

Se trata del más reciente ataque contra periodistas en los 22 meses de guerra en la Franja de Gaza. En total, alrededor de 200 trabajadores de la prensa han muerto en el conflicto, según organizaciones civiles.

El ejército israelí indicó que al Sharif era «el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y preparaba ataques con cohetes contra civiles y tropas» israelíes.

Además, publicó en sus redes sociales una selfi del periodista posando con líderes de Hamás y una tabla que supuestamente muestra los nombres de miembros del movimiento islamista palestino, donde aparece el nombre del periodista con su salario correspondiente a los años 2013 y 2017.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) acusó en julio al ejército israelí de llevar a cabo una «campaña de desprestigio» contra el periodista al retratarlo en publicaciones en línea como miembro de Hamás.

– «Mi testamento» –

El primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, criticó duramente a Israel por haber efectuado «un ataque deliberado» contra periodistas, que «revela crímenes inimaginables».

La ONU condenó el «asesinato» de los reporteros e instó a Israel a «respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas».

El Sindicato de Periodistas Palestinos calificó el ataque de «crimen sangriento» y Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo estar «horrorizado» con la muerte de los periodistas.

Al Jazeera condenó «un intento desesperado de silenciar las voces que denuncian la ocupación israelí».

Según el canal, 10 de sus corresponsales han sido asesinados por el ejército israelí en Gaza desde el inicio de la ofensiva lanzada en represalia por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Un mensaje póstumo de Anas al Sharif, escrito en abril en caso de fallecimiento, se publicó en el lunes en las redes sociales, en el que llama a «no olvidar a Gaza».

«Este es mi testamento y mi último mensaje. Si estas palabras les llegan, sepan que Israel logró matarme y silenciar mi voz», reza el extenso mensaje.

«La práctica israelí de etiquetar a periodistas como activistas sin aportar pruebas creíbles plantea serias dudas sobre sus intenciones y el respeto a la libertad de prensa», declaró Sara Qudah, directora regional del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Por años, la cadena Al Jazeera e Israel han sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas.

Con el bloqueo de Gaza, muchos medios de todo el mundo, como AFP, dependen de la cobertura de foto, video y texto suministrada por periodistas palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo en rueda de prensa un plan para autorizar que reporteros extranjeros informen desde dentro de Gaza, acompañados por el ejército israelí.

bur-ser/jj/liu/bds/eg/cjc/val/mas/msr/meb/mb