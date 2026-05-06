Fusiones y adquisiciones en Argentina crecieron 39 % en valor en el primer trimestre

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Buenos Aires, 6 may (EFE).- Argentina registró durante el primer trimestre de este año operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas por un total de 2.290 millones de dólares, con un alza interanual del 39 %, según un informe difundido este miércoles por la firma Aon.

De acuerdo al informe elaborado por Aon en colaboración con TTR Data y Datasite, la cantidad de operaciones registró, sin embargo, una bajada interanual del 23 %, a un total en el trimestre de 57 transacciones.

Según Aon, el incremento en el valor de las transacciones evidencia el interés de los inversores por el mercado argentino en sectores que movilizan grandes operaciones, como energía, petróleo y gas, tecnología y software vinculados a la industria y bienes raíces.

La operación más destacada del primer trimestre ha sido la compra por parte de la petrolera Vista Energy de los activos de la noruega Equinor en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (suroeste de Argentina), por 712 millones de dólares.

«Argentina comienza a ganar mayor protagonismo a medida que avanza una agenda promercado y se desarrollan proyectos relevantes en minería e infraestructura», sostuvo Carlos Dorado, líder de Fusiones y Adquisiciones para Suramérica de Aon.

Dorado añadió que, «en este contexto, el país está capturando un mayor flujo de inversión sectorial y operaciones estratégicas, particularmente en el sector energético, uno de los más dinámicos de la región». EFE

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