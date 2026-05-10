Gabriela Cabezón Cámara denuncia una «ofensiva atroz» contra la cultura en Argentina

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Laura Guarinoni

Buenos Aires, 10 may (EFE).- La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara denuncia en una entrevista con EFE que en su país hay una «ofensiva atroz» contra la cultura y que cuando gobiernan las derechas es «lo primero que atacan», por eso reivindica la literatura frente a los mensajes de odio.

Cabezón Cámara (San Isidro, 1968), quien inauguró el 23 de abril la 50 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (que concluye este domingo), fue en noviembre del año pasado la primera escritora argentina en ganar un National Book Award en Estados Unidos, por su novela más reciente, ‘Las niñas del naranjel’ (2023).

«La cultura es tan importante que es lo primero que atacan las derechas cuando gobiernan, les viene mejor una ausencia de pensamiento crítico. Cualquier persona que atina a tener algo de criterio propio recibe ataques», advirtió la autora reconocida por su literatura queer y considerada una de las grandes escritoras latinoamericanas contemporáneas.

Añadió que «cuantas menos voces participen en la literatura y en los debates más se empobrece, achica y desertifica la democracia».

La autora de ‘La Virgen Cabeza’ (2009) cuestionó así el tono del debate público en la Argentina gobernada por el ultraderechista Javier Milei: «Es un problema la violencia en los discursos, sobre todo si vienen desde el centro del poder, porque la habilita. Si a eso sumas la precarización de las vidas, como hoy ocurre en Argentina, eso es pura violencia».

Para Cabezón Cámara existe una creciente naturalización de la crueldad, por eso en ‘Las niñas del naranjel’ aborda el paralelismo entre la actualidad y los procesos históricos de violencia colonial.

Esta temática la aborda en la obra bajo la inspiración de la Monja Alférez, una novicia española del siglo XVII que escapó del convento, cambio su identidad de género y participó en la conquista de América bajo el nombre de Antonio.

«Hoy, como durante la conquista, los genocidios se hacen sin disimular», afirmó, tras considerar que su último libro tuvo una gran acogida porque precisamente dialoga con un contexto marcado por «discursos violentos, desigualdad y políticas extractivistas que dejan una muerte irreversible».

La escritora defendió que el panorama literario actual tiene múltiples respuestas creativas ante los discursos de odio y la crueldad: «La literatura está superpoderosa, en apogeo. Está exuberante, riquísima, muy diversa. Hay gente haciendo cosas completamente diferentes y me da muchísimo placer leerlas”, remarcó.

Agua, selva y literatura

La defensa de la naturaleza atraviesa gran parte de la obra de Cabezón Cámara: el relato de paisajes y territorios no funcionan solo como escenarios, sino como espacios atravesados por conflictos políticos, históricos y ambientales.

En ‘Las aventuras de la China Iron’ (2017), la pampa argentina y los ríos se presentan como ámbitos de libertad y convivencia alejados de la violencia estatal y patriarcal, mientras que en ‘Las niñas del naranjel’ es la selva del Paraná la que ocupa un lugar central como refugio frente a la conquista y la destrucción colonial.

Durante su participación en la apertura de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hace dos semanas, Cabezón Cámara criticó abiertamente la reforma de la ley de glaciares impulsada por el Gobierno de Milei y que permite la explotación minera y otros recursos en áreas cercanas a los glaciares.

Para la escritora argentina, la defensa del agua está directamente ligada a la posibilidad de la vida, por eso es un asunto que trata en su literatura y defiende en espacios públicos.

En ese sentido, alertó sobre el impacto irreversible del extractivismo en América Latina y dijo que avanzar sobre los territorios que deberían estar protegidos implica «privar de agua no solo a esta generación, sino a todas las que vienen». EFE

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