Galones para Vinicius

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Andrea Montolivo

Houston (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Vinicius Junior acaparó los focos este sábado en el estadio del Houston Dynamo, donde Brasil organizó su último entrenamiento antes del duelo de dieciseisavos de final del Mundial contra Japón, en el que el extremo madridista está llamado a llevar de la mano a la Canarinha.

Brasil llegó a Houston en la tarde del sábado y Carlo Ancelotti fijó para este domingo a las 10.00 locales una sesión de entrenamiento abierta, en su cuarto de hora inicial a los medios, entre ellos EFE, en un ambiente de fiesta alrededor de la Canarinha.

Ancelotti, con gorro para protegerse del sol en un día en el que el termómetro marcaba 31 grados y sensación térmica cerca de los 40, comenzó la sesión con ejercicios de calentamiento en pareja y estiramientos.

Como es habitual en cada sesión de entrenamiento de los cinco veces campeones del mundo, ya sea a puertas abiertas o cerradas, decenas de aficionados se acercaron al campo de entrenamiento con el deseo de ver a sus ídolos.

Vinicius, que marcó cuatro goles en la fase de grupos, y Neymar Junior, que trabaja para recuperar brío y fortaleza física, son los jugadores más esperados por los hinchas presentes en la zona del estadio.

Vini será el encargado de liderar a Brasil este lunes en el NRG Stadium, donde Brasil se juega su primer partido sin margen de error en esta Copa del Mundo.

En el grupo de jugadores que saltaron al campo en la primera fase de entrenamiento no estuvo Raphinha, que se lesionó en un muslo en el segundo partido de la fase de grupos, ganado 3-0 a Haití.

El extremo del Barcelona se perdió el último encuentro ante Escocia y tiene muy complicado llegar al cruce con Japón.

Ancelotti debería confirmar a Matheus Cunha junto a Vinicius y completar el tridente con Rayan. El preparador italiano comparecerá en rueda de prensa este sábado a las 16.15 en el NRG Stadium junto al central Marquinhos.

Neymar Junior, que jugó los últimos quince minutos en el partido ganado a Escocia, comenzará con toda probabilidad como suplente. EFE

am/jl

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