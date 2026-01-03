Gauff frena a Argentina

Redacción deportes, 3 ene (EFE).- Coco Gauff llevó a Estados Unidos a su primera victoria en la presente edición de la United Cup, que ganó el pasado año, al proporcionar los dos puntos en el enfrentamiento contra Argentina, que en la pasada jornada arrolló a España en la fase de grupos que se juega en Perth.

Argentina encarrilo su segundo triunfo y el pase a la siguiente ronda con el triunfo en el individual masculino de Sebastian Báez ante el estadounidense Taylor Fritz por 4-6, 6-5 y 6-4, pero Gauff entró en acción y equilibró el duelo al superar, en el singles femenino, a Solana Sierra por un claro 6-1 y 6-1.

Báez, que en el primer partido de la competición ganó al español Jaume Munar, firmó la segunda victoria de su carrera ante un ‘top ten’ al ganar al sexto del mundo, Fritz, después de dos horas y media.

Todo quedó en manos del dobles. Ni Taylor Fritz ni Sebastian Baez formaron parte de sus equipos respectivos y la diferencia la marcó la tercera jugadora del tenis femenino. Gauff, acompañada de Christian Harrison, superaron al dueto sudamericano formado por Maria Luisa Carle y Guido Andreozzi por 6-4 y 6-1 en 63 minutos.

El grupo A de la United Cup se resolverá en la tercera jornada, en el enfrentamiento entre Estados Unidos, vigente campeón, y España que cayó por 3-0 ate Argentina. Si el combinado estadounidense gana a España tendrán amarrado el pase a los cuartos de final. EFE

