Gaza registró 11 muertes por causas relacionadas con el hambre este viernes

Jerusalén, 9 ago (EFE).- El Ministerio de Sanidad gazatí registró 11 muertes por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición en los hospitales de la Franja de Gaza a lo largo del viernes, según el informe diario de fallecidos por la guerra publicado este sábado.

Todos los fallecidos eran adultos, por lo que la cifra de muertos por hambre desde que comenzó la ofensiva israelí contra la Franja, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, asciende ya a 212, de los que 98 eran menores de edad, según las autoridades sanitarias del enclave.

A lo largo del viernes, los hospitales gazatíes registraron también 38 nuevos fallecidos por los ataques israelíes contra el territorio, de los que al menos 21 murieron mientras trataban de recibir comida y ayuda humanitaria en el devastado enclave.

Además, los equipos de rescate de la Franja recuperaron el cuerpo de un gazatí que murió en días anteriores y quedó sepultado bajo los escombros.

En total, desde que Israel lanzó su ofensiva, al menos 61.369 personas han muerto y más de 150.000 han resultado heridas en el territorio, según el registro de las autoridades sanitarias. EFE

