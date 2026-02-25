Gazatíes rescatan libros antiguos en una biblioteca devastada por la guerra

afp_tickers

3 minutos

Dentro de la polvorienta carcasa de una de las bibliotecas más antiguas de los territorios palestinos, un grupo de voluntarios gazatíes se esmera en rescatar lo que queda de su antiguo patrimonio cultural.

La biblioteca de la Gran Mezquita Omari sufrió inmensos daños durante la guerra en Gaza iniciada en octubre de 2023, que devastó gran parte del territorio palestino, incluyendo centros culturales y religiosos.

La mezquita, en el casco antiguo de Ciudad de Gaza, se encuentra en gran parte en ruinas, con su biblioteca cubierta de escombros y polvo.

«Quedé conmocionada y atónita cuando vi la destrucción de la biblioteca», declaró Haneen Al Amsi a la AFP. Afirmó que la devastación la llevó a ayudar a lanzar la iniciativa de restauración.

Según Amsi, jefa de la Fundación de Voluntarios Ojos en el Patrimonio, la parte oeste de la biblioteca se quemó cuando la mezquita fue atacada.

«Se calcula que la biblioteca contenía unos 20.000 libros, pero nos quedamos ahora con menos de 3.000 o 4.000», explicó.

Entre los escombros, los voluntarios que intentan restaurar la colección examinan fragmentos carbonizados de manuscritos y pedazos de papel amarillento.

«La biblioteca de la Gran Mezquita Omari es considerada la tercera mayor biblioteca de Palestina» después de la de la Mezquita Al Aqsa y la Ahmed Pasha al Jazar, dijo Amsi.

«Es una importante biblioteca histórica que contiene manuscritos originales y una diversa colección de libros sobre jurisprudencia, medicina, ley islámica, literatura y varios otros temas», indicó.

La historia de Gaza se remonta a miles de años, por lo que el diminuto territorio es un tesoro arqueológico de piezas de civilizaciones pasadas, incluyendo la cananea, la egipcia, la persa y la griega.

Pero más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás pasó factura a los sitios patrimoniales de Gaza.

Hasta enero de 2026, la agencia cultural de la ONU, Unesco, había verificado daños en 150 sitios desde el inicio de la guerra desatada por el ataque de combatientes de Hamás en Israel.

Entre ellos figuran 14 sitios religiosos y 115 edificios de interés histórico o artístico.

– Representación histórica –

En una de las viejas salas de piedra de la biblioteca, una mujer utiliza un pincel para desempolvar un tomo antiguo, mientras otros voluntarios con mascarilla y guantes hojean pilas de libros en el piso.

«La condición de estos libros raros e históricos es deplorable debido a que quedaron aquí más de 700 u 800 días», explicó Amsi. Y soportaron «grandes daños y residuos de pólvora».

Una comisión independiente de la ONU indicó en junio de 2025 que los ataques israelíes a escuelas, sitios religiosos y culturales en Gaza constituyen crímenes de guerra.

«Israel ha eliminado el sistema educativo de Gaza y destruido más de la mitad de los sitios religiosos y culturales en la Franja de Gaza», afirmó en un informe la Comisión Internacional Independiente sobre el Territorio Palestino Ocupado.

Israel calificó la comisión de «mecanismo inherentemente sesgado y politizado del Consejo de Derechos Humanos», y aseguró que el informe es «otro intento de promover su narrativa falsa sobre la guerra en Gaza».

Amsi cree que hay que restaurar los libros para preservar registros culturales históricos.

«Estos libros representan la historia de la ciudad y son testigos de eventos históricos», expresó.

vid-acc/jd/dc/mas/erl