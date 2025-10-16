Gazprom desmiente que oligarca ruso cercano a Putin adquiriera activos de Shell en Siberia

Moscú, 16 oct (EFE).- Gazprom Neft, filial de la gasística estatal Gazprom, desmintió este jueves la noticia de que el oligarca, Guennadi Tímchenko, cercano al presidente ruso, Vladímir Putin, se hubiera hecho con los activos de la petrolera británica Shell en Siberia.

«Esta información es falsa», comunicó a la prensa el director ejecutivo de Gazprom Neft, Alexandr Diúkov, durante el foro de la Semana de la Energía Rusa.

El diario Kommersant informó el miércoles de que Timchenko adquirió el 50 % de Salym Petroleum Development, anteriormente controlada por Shell y que ya había pasado a manos de Gazprom Neft después de que la británica saliera del mercado ruso tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Los analistas estimaron la compra en un valor de entre 30.000 y 40.000 millones de rublos (entre 382 millones y 509 millones de dólares).

Timchenko, quien conoce a Putin desde los años noventa en su etapa en el ayuntamiento de San Petersburgo y de parte de quien recibió su licencia para la exportación de petróleo en 1991, ocupa el sexto lugar en la lista Forbes con uno de los mayores patrimonios en Rusia (23.200 millones de dólares).

Shell ya había estimado anteriormente sus pérdidas derivadas de su salida de Rusia en 233 millones de dólares. EFE

