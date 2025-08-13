Georgia detiene a 12 ciudadanos turcos con notificación roja de Interpol

The Swiss voice in the world since 1935

Tiflis, 13 ago (EFE).- Doce ciudadanos turcos sobre los que pesaban notificaciones rojas de Interpol a petición de Turquía fueron detenidos la pasada jornada en el territorio de Georgia, informaron este miércoles las autoridades georgianas.

«En las pasada 24 horas agentes del Ministerio del Interior junto con sus colegas turcos detuvieron en Georgia a 12 ciudadanos turcos buscados por Turquía desde hace cinco años y con notificaciones rojas de Interpol», dijo en comparecencia de prensa el jefe adjunto de la Policía Criminal georgiana, Irakli Dondoladze.

Agregó que entre los detenidos hay personas acusadas de asesinatos premeditados, incluido el de un menor, de intentos de homicidio, asaltos, tráfico de armas, falsificación de documentos y estadas, entre otros delitos.

«Ocho de los detenidos se ocultaban en Georgia desde antes de que fueran declarados en busca y captura internacional», dijo Dondoladze, que añadió que los cuatro restantes entraron ilegalmente en el país.

Según el jefe policial, a unos de los detenidos le incautaron un arma de fuego y munición.

Precisó que la operación que condujo a la detención de estas personas fue planeada conjuntamente por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General y Servicio de Seguridad del Estado de Georgia con la participación de representantes de la oficina turca de Interpol y la Policía turca.

«Todos los detenidos serán próximamente extraditados a Turquía», aseveró Dondoladze. EFE

